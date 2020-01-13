Samanyolu Haber /Dünya / Avustralya'da yangınlar yavaş yavaş kontrol altına alınıyor /13 Ocak 2020 13:58

Avustralya'da yangınlar yavaş yavaş kontrol altına alınıyor

Avustralya'da aylardır devam eden yangınlarda ilk kez bir gelişme sağlandığı ve alevlerin bir kısmının kontrol altına alınabildiği açıklandı.

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Avustralya'da itfaiye biriminden yetkililer, Yeni Güney Galler'deki yangınlarla mücadelede hava sıcaklığının düşmesiyle uzun zamandır ilk kez gelişme kaydedildiğini belirterek, alevlerin bir kısmının kontrol altına alındığını ifade etti.

Sidney kenti yakınlarındaki Gospers Dağı'ndaki yangının hafif yağmur sayesinde kontrol altına alındığı belirtildi. Küçük bir alanda yangın devam etse de gelişmenin umut verici olduğu kaydedildi.

Bodalla kasabası yakınlarındaki yangınla mücadele ekibinin başındaki Dale McLean da, sıcaklığın düşmesi ve rüzgâr hızının yavaşlamasıyla yangınlarla daha etkili mücadele ettiklerini belirtti.

Hava serinliyor

Meteoroloji yetkilileri, serinleyen hava koşullarının gelecek hafta da devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerindeki iki yangının birleşmesiyle ‘mega yangın’ çıkmasından korkuluyordu.

Ülkede eylül ayından beri süren yangınlar sonucu en az 27 kişi ölmüş, milyonlarca hayvan telef olmuştu. Yangınlar nedeniyle 10 milyon hektara yakın alan zarar görürken 2 bini aşkın ev de kül olmuştu.

Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, yangınların yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla yaklaşık 4 bin kişinin deniz kenarlarına sığındığı Mallacoota dahil altı bölge ve tatil köyü için geçen hafta ‘felaket durumu’ ilan etmişti.
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