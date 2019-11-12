Avustralya'daki yangınlarda en az 350 koala öldü

Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki orman yangınlarında bir koruma alanındaki 600 koaladan en az 350 koalanın öldüğü açıklandı.





Port Macquarie Koala Hastanesi'den Sue Ashton, Lakes Inn Nature adlı bölgedeki koalaların üçte ikisini kurtaramadıklarını söyledi.





Koalalar tahliye çalışmalarına rağmen büyük zarar gördü.









TIRMANIRKEN ELLERİ YANDI





Hayatını kaybetmeyen koalaların büyük bölümü de elleri yanık şekilde koala hastanesinde tedavi altında. Koalaların yangın sırasında ağaçların tepesine tırmanıp yumru haline gelerek kendilerini koruma yöntemine başvurdukları söyleniyor.





Koalalar yavrularını keselerinde taşıyor. Günlerinin 18 ila 20 saatini uyuyarak geçiriyor. Yangın çıkması durumunda tırmandıkları ağaçlara daha sıkı tutunup yukarılara çıkıyorlar ve yaşam şansları iyice azalıyor.





İKLİM KRİZİ NESİLLERİNİ TÜKETEBİLİR





Orman yangınları ayrıca hayvanların habitatlarını parçalı hâle getirerek hareketlerinin kısıtlanmasına dolayısıyla da popülasyon kaybı ile genetik çeşitliliğin azalmasına sebep oluyor.



Dehidratasyon ve aşırı ısınma onlar için ölümcül.





İklim değişikliğinin etkilerine karşı da savunmasız durumdalar.





1980'lerde yaşanan büyük kuraklıklar okaliptüs ağaçlarının yapraklarını kaybetmesine neden olmuş,

Queensland'in güneybatısındaki popülasyonun yüzde 63'ü öldü.





Daha sonraları da bu popülasyon 1995'te 59 bin bireyden 2009'da 11 bin 600 bireye kadar inmiş ve bu büyük kaybın nedeninin, 2002 ila 2007 yılları arasında daha sıcak olan iklim nedeniyle ortaya çıkan kuraklıklar olduğu önerilmiştir.





İklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından bir başkası da atmosferde bulunan CO2 düzeylerinin artmasının koalaların besinleri üzerindeki etkisi.





Uzmanlara göre koalalar sayılarının bu hızda azalmaya devam etmesi halinde, bu yüzyılın ortasında kadar yokolma tehlikesiyle karşı karşıya.