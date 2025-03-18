Avustralya'dan içinizi ısıtacak iftar: 25 senelik gelenek artık sokaklara taştı

Avustralya’da hayır işleriyle öne çıkan Galaxy Vakfı Gönüllüleri muhacirler, üç yıl önce başlattığı ‘Komşularla sokak iftarı’ bu yıl da, renkli görüntülere sahne oldu. Muhacir ailelerin ağırlıkta yer aldığı iftar sofraları, bu yıl Glenfield ve Leppington semtlerinde ayrı ayrı gerçekleşti. Yaklaşık 300 ailenin katıldığı sözkonusu iftara büyük ilgi gösterdi. Sydney’de ev iftarlarında yüzlerce misafiri ağırlayan Galaxy Vakfı Gönüllüleri ve dünyanın çeşitli ülkelerinden kıta ülkesine gelerek iltica eden muhacirler, üç yıldan bu yana daha farklı bir açılımla, sofralarını semt ve caddelere taşıyarak, çok sayıda farklı kültür ve inançlardan komşularını ağırlayarak, gönüllerini kazandı.









İFTAR DOSTLUKLARI, EVLERDEN SEMT VE SOKAKLARA TAŞINDI.





Zaman Avustralya'nın haberine göre farklı inanç gruplarından iftara katılan misafirler, duygularını dile getirerek, Müslüman olan komşularıyla, böyle anlamlı bir ayda sıcak bir sofrayı paylaşmanın güzelliğine işaret ettiler. Ramazan vesilesiyle komşularını daha yakından tanıma ve ilişkilerin daha da perçinleştiğini ifade eden yabancı misafirler, ayrıca Türkiye mutfağının leziz yemeklerini tatmanın zevkini yaşadıklarını belirttiler. Üç sene önce başlatılan “Komşularla sokak iftarı”na katılan aileler güzel bir akşam geçirirken, program sonunda gelen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.





Komşularla iftar programı hakkında bilgi veren Galaxy Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arif Sağmen, üç yıl önce Avustralya’da böyle bir gelenek başlattıklarını belirten Sağmen, Fetlhullah Gülen Hocaefendi’nin teşvikleriyle, dünyanın her tarafında farklı inanç ve düşünceye sahip insanlarla biraraya gelindiğini ve onun dualarıyla da bu geleneğin sürdüğünü söyledi.









"HOCAEFENDİ’NİN BİZE AŞILADIĞI ALLAH VE PEYGAMBER SEVGİSİNİ SONRAKİ NESİLLERE TAŞIYACAĞIZ"





Benzer programlar vesilesiyle ayrı güzelliklerin yaşandığına dikkat çeken Başkan Sağmen; “ Vakıf olarak bundan 25 yıl önce ev iftarları ve salon iftarları verilmeye başlandı. Bu dostluklar suya atılan taş gibi dostluk halkları oluşturdu. Ve bu dostluklar adeta sokaklara taşındı diyebiliriz. Üç yıl önce başlattığımız ‘komşularla iftar’ geleneğimizin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bu sene semt sayısı daha da arttırıyoruz. İlki Glenfield ve Leppington’ semtlerinde gerçekleşti. Üçyüzelli kişiden fazla ağırlandı. Hocaefendi’nin bizleri teşvik ettiği, dualarıyla sürdürdü ve şimdi de emanet ettiği ‘insanlığa hizmet etme mirasını’ sürdürmeye çalışıyoruz. Bu güzel hizmetlerin sonraki nesillere ulaşması için ‘adeta küheylan gibi koşturacaksınız’ tavsiyesini bugün bizler de Sydney’de yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz Hocaefendi’den insan sevgisi, peygamber sevgisi ve Allah sevgisini öğrendik. Bize aşılamış olduğu bu sevgiyi bizden sonraki nesillere daha güzel bir şekilde aktırmak için elmizden geleni yapacağız.” dedi.





KOMŞULARIN KAPISI ÇALINARAK TEK TEK DAVET EDİLDİ:





Arap, Pakistanlı, Çinli davetlilerin yanı sıra, Orta Asya, Afrika, Türkiye ve Uzak Doğu ülkelerinden gelen ve Sydney’in Glenfield ve Leppington bölgesinde ikamet eden Türkiyeli muhacirler, komşularının kapısını tek tek çalarak açılan iftar sofralarına davet ettiler. Evde hazırlanan yemekler, tatlılar ve diğer ikramlardan tadan davetliler, Türkiye’den Sydney’e gelerek iltica eden Hizmet gönüllülerine ve diğer eğitim gönüllülerine teşekkür ettiler.