Avustralyalı Bakan Amity Koleji'nin iftarında: 'Salonda geleceğin liderlerini görüyorum'

Avustralya’nın New South Wales (NSW) Eyaleti’nde eğitim hizmetlerini veren Amity Eğitim Kurumları mezunlarının ev sahipliği yaptığı geleneksel iftara, Eyalet Çok Kültürlülük Bakanı Mark Coure’nun yanı sıra, milletvekilleri, eğitim camiasından davetliler, çeşitli okullardan idareciler ile mezun öğrenciler katıldı.



Zaman Avustralya'nın haberine göre Genel Müdür Mehmet Koca, Şule-Amity Mezunlar Derneği'nin (SAGA) organize ettiği iftar yemeğine katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. Mehmet Koca, programın organizasyonunun tamamen öğrenciler tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Pandemi nedeniyle, son iki yıldır biraraya gelinemediğini belirten Koca; “Yeniden biraraya gelerek, bir iftar sofrasını paylaşmamız çok güzel . Pandemi nedeniyle son iki yıl iftar nedeniyle biraraya gelemedik. Ama bu bugünkü güzel tablo, hem sosyal hem de psikolojik olarak bir araya gelmenin ne kadar anlamlı olduğunu bize gösteriyor. Ayrıca ramazan ayı, paylaşma, barış, hoşgörü ve bir arada olma açısından çok önemli. Özellikle geleceğin liderleri olan öğrencilerin bu tür organizasyonlarda yer alması çok daha anlam taşıyor. ”dedi.

"Amity Koleji’nin iftarına katılmaktan onur duyuyorum" diyen Bakan Coure, “Ramazan ayı, paylaşma, barış, hoşgörü ve bir arada olmayı bize gösteriyor. Bunun özellikle geleceğin liderleri olan öğrencilerin bu tür organizasyonlarda yer alması çok daha anlam taşıyor. ”dedi.

Dünyanın çeşitli bölgelerindeki çatışmalara ve anlaşmazlıklara dikkat çeken Koca, Çokkültürlü Avustralya’nın gelecekteki liderleri olan öğrencilerin iftar bu programı, barış ve birarada yaşama açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.









BAKAN CORE’DEN, MÜSLÜMAN TOPLUMUNUN SOSYAL AFETLERDEKİ İŞBİRİLĞİNE ÖVGÜ





Öte yandan programa katılmaktan büyük bir onur duyduğunu belirten NSW Çokkültürlülük Bakanı Mark Coure, “Bizi birbirimize bağlayan çok daha fazla şey olduğunu fark edebileceğimiz bu iftara davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim” dedi.





Bakan Core, Müslüman toplumunun sosyal ve toplumsal afetlerde yardım severliğine ve işbirliğine dikkat çekti. Bakan Coure, bilhassa Ramazan ayında açılan sofraların, Müslümanların cömertliğini bir kez daha gösterdiğini kaydetti. Eyaletin bugünlere gelmesinde ve çokkültürlülük başarısının altında birçok Müslüman kuruluşun çalışmasının olduğunun altını çizen Core; “Müslüman toplumdan pek çok kişi, sıkıntılı zamanlarda Avustralyalı kardeşlerine yardım etmek için koşturdu. Orman yangınları, COVID salgını ve benzeri görülmemiş sel baskınları sırasında büyük özveri, fedakârlık ve şefkat gösterdi. Avustralya’nın bugün olduğu yere gelmesinde katkıları çok büyük” diye konuştu.









BU SALONDA GELECEĞİN LİDERLERİNİ GÖRÜYORUM





Mark Coure, geleceğin yöneticileri olan mezun öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Geleceğin liderlerinin dünyayı daha yaşanılabilir ve daha güzel bir yer haline getirmek için çalışacağına olan inancını yineleyen Mark Coure; sözlerini şöyle tamamladı: “Bu salonda sadece geleceğin liderlerini değil, mevcut liderleri de görüyorum. Birçoğunuzun gelecekte NSW Eyaletini daha iyi bir yere getirmek için uğraş vereceğinizden şüphem yok. Sizden öncekilerden daha iyi liderlik göstermek çok önemli. Böylece gelecek nesil, çıtayı daha yükseğe çıkartacaktır. Çok farklı olmamıza rağmen, bizi birbirimize bağlayan çok daha fazla şeyler olduğunu olduğunu fark ettik. İftar programına beni ağırladığınız için hepinize tekrar teşekkür etmek istiyorum “dedi.









İFTARA YOĞUN İLGİ





Amity Koleji’nin 2016 yılında başlattığı Şule-Amity Mezunlar Derneği (SAGA)’nin geleneksel iftar yemeğine bu yıl farklı eğitim kurumlarının temsilcileri, eğitimciler ve siyasetçiler katıldı. İftar programına NSW Bakanı Bakanı Mark Coure’nin yanı sıra, NSW Eyalet İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Pure Car, Milletvekili Paul Lynch, Milletvekili Julia Finn, Liverpool Böjlge Belediye Başkanı Ned Mennoun, çeşitli okullardan öğrenciler ve eğitimciler ile toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Bu arada gecede Sydney Üniversitesi profesörlerinden Stuart Rees, ‘pozitif barış’ konulu bir konuşma yaparak, barış ve bir arada yaşama kültürünün önemine dikkat çekti.