Avustralyalı Bakan'dan Amity kolejine büyük taktir: 'Sahnede süper kahramanlar gördüm!'

NSW Eyaleti’nde yaklaşık 28 yıldır faaliyet gösteren Amity Eğitim Kurumları’ndan övgüyle söz eden Jason Clare, programda öğrencilerle zaman zaman çeşitli espriler yaparak, güzel bir tatil geçirmelerini diledi.Yaklaşık 1,5 saat süren programı sonuna kadar izleyen Federal Bakan Clare, 2024 yılı mezunlarına diplomaları ile birlikte, çeşitli ödüller verdi. Yaklaşık 500 velinin de hazır bulunduğu törende konuşan Clare, mezunlara başarılar diledi. Okul, öğretmen ve veli üç sac ayağının önemine işaret eden Bakan Clare, mezunlara önemli tavsiyelerde bulundu.









BAKAN KENDİ OĞLU İLE İLGİLİ HATIRASINI PAYLAŞTI

Zaman Avustralya'nın haberine göre Federal Bakan olarak atandığı gün anaokulunda okuyan oğluyla yaşadığı hatırayı anlatan Clare, salonda bulunan herkesi kahkahaya boğdu. Bakan oğluyla yaşadığı hatırayı şöyle anlattı: ‘‘İki yıl önce, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, beni ülke Eğitim Bakanı olarak atadığını bana tebliğ ettiği sırada oğlum yanımdaydı. O zamanlar ana sınıfına giden oğlum bana döndü ve “Baba,” dedi, “Bu, artık Avustralya’daki tüm okullardan senin sorumlu olduğun anlamına mı geliyor?” dedi.





Ben de “Bir bakıma, evet öyle” dedim. Sonra bana şöyle dedi: “Öğretmenimi şimdi arayıp ona artık okula geri dönmeyeceğimi söyler misin?”





Tabii ki öğretmenini aramadım. Bunun yerine, şu anda 2. sınıfa giden oğlumla oturup, ona okula gitmenin neden önemli olduğunu anlattım. Ona büyüdüğünde ne olmak istediğini sordum, bana “Örümcek Adam olmak istiyorum” diye cevap verdi.





Hızlıca düşünerek şu cevabı verdim: ‘O zaman okula gitmek, sana süper güçler kazandırır. Sana okumayı, yazmayı, saymayı, bilimi öğrenmeyi ve dünyayı anlamayı öğretir. Büyüdüğünde ne olmak istersen olabilmen için gerekli olan tüm araçları sağlar. İster doktor, avukat, öğretmen, hemşire, hatta Örümcek Adam bile olabilirsin.’dedim.









Evet, bugün bu sahnede ne gördüm, biliyor musunuz?





Süper kahramanlar gördüm! Bugün sahnede, yıl boyunca okulda yaptığınız harika işleri tanımak için başarı belgelerini alan çocukları gördüm. Her biriniz her gün süper güçlerinizi geliştiriyorsunuz, bundan gurur duyuyorum. Bitirmeden önce, yıl boyunca size en çok yardımcı olan kişileri düşünmenizi istiyorum.





Sizce kim onlar?





Evet, öğretmenleriniz! Hadi, harika öğretmenlerimizi hep birlikte alkışlayalım.





Teşekkür ederiz öğretmenler!





Şimdi, burada bugün bizimle olan ve aynı derecede önemli olan başka bir grup süper kahraman daha var. Onlara genellikle yeterince teşekkür etmiyoruz, ama etmeliyiz. Sizce onlar kim?





Evet, anne ve babalarınız! Hadi, bugün burada olan tüm anne ve babaları da alkışlayalım. Bugün harika bir gündü. Herkesi harika bir yıl için tebrik ediyorum ve gelecekte başaracağınız inanılmaz şeyleri, görmek için sabırsızlanıyorum.”dedi.





28 YIL ÖNCE 32 ÖĞRENCİYLE BAŞLADI, ŞİMDİ 2500 KAPASİTEYE SAHİP

Programda ev sahipliğini yapan Avustralya Eğitim ve Kültür Federasyonu (AUF-Australian Universal Federation of Education and Culture) Eğitim Direktörü Deniz Erdoğan, bakanın programa katılımından dolayı teşekkür etti.





AUF olarak ülke genelinde verilen eğitim hakkında detaylı bilgi veren Erdoğan, Sydney’deki Amity Eğitim Kurumları’nın, 1996 yılında 32 öğrenciyle başladığını belirterek; “Sayın Bakanım, Amity Koleji, 1996’da 32 öğrenci ile NSW Eyaletinde eğitime başladı. Bu yıl yeni açılan Leppington Kampüsüyle, NSW Eyaletinde öğrenci sayımız 2500’ü geçti.” dedi.





IFLC, 2025 EYLÜL AYINDA

AUF çatısı altında ülke genelinde faaliyetini sürdüren eğitim kurumlarımızda, ‘social justice’ (sosyal adalet) projelerine çok önem veriyoruz diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü. ‘‘Zira bu nesilleri, kendilerine ve çevrelerine faydalı nesiller olarak yetiştirmek istiyoruz. Bu bağlamda daha önce 2016’da zamanın Ülke Genel Valisi Peter Cosgrove ve NSW Genel Valisi David Hurley’nin katılımlarıyla Opera House’da gerçekleşen, 2018 ise; Darling Harbour da tekrar eden IFLC (International Festival of Language and Culture) önümüzdeki yıl, Eylül ayında yapılacak.





Hizmet Hareketi’nin, dünya çocukları için ‘Sevgi ve Barış Dili Projesi’ olarak bilinen Uluslararası IFLC, Önümüzdeki yıl 7 Eylül’de National Institute of Dramatic Art (NIDA)’da olacak. Şimdiden sizi davet ediyorum. Ayrıca yine ilkini düzenlediğimiz NEXTGEN olimpiyatının Nisan ayında 2.sini düzenleyeceğiz. Bu projeye de 15-20 ülkeden ilkokul ve lise öğrencilerini davet ediyoruz. Bu olimpiyatı diğerlerinden farklı kılan özelliğinin ‘United Nations’ Sustainable Development Goals (SDG)’ları da işlemesi olacağının altını çizmek istiyorum. Hayalimiz, Old Parliament Hose’da, 17 Nisan da küçük bir Birleşmiş Miletler modeli ile gençlerimize, dünyanın problemlerine nasıl çözüm bulacaklarının tecrübesini yaşatmaktır. Şimdiden sizi bu programa davet ediyoruz. Sözlerimin sonunda, ülke eğitim bakanı olarak, kendi kararınızla ziyaret ettiğiniz birkaç okulun içinde Amitiy Koleji ilkokul kampüsüne gelme nezaketini gösterdiğinizden dolayı szilere ayrıca bir kez daha teşekkür ederim.” dedi.Program, Amity Eğitim Kurumları, Aburun Kampüsü Müdürü Atilla Sınık’ın, davetinden dolayı Bakan Jason Clare’e plaket vermesiyle sona erdi.