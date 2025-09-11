Avustralyalı milletvekili Stanley'den IFLC'ye övgü: 'Dünyamızın tam da ihtiyaç duyduğu tablo'

Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC), Avustralya’da buluştu. 23. Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC), ülkenin dünyaca ünlü Sydney şehrinde büyük bir coşkuyla sahne aldı. Programa Amerika’dan Avrupa’ya , Orta Asya’dan, Afrika’ya ve Balkanlara kadar dünyanın hemen her kıtasından, birbirinden genç yetenekler katıldı. Şölen, Avustralya Evrensel Eğitim ve Kültür Federasyonu (AUF) ve Amity Eğitim Kurumları’nın organizesiyle, Sydney’in ünlü tiyatro ve sanat galerisi NIDA salonlarında gerçekleşti.





Programa, Avustralya’nın bir çok farklı şehrinden ‘Gülen Gönüllüleri’ de iştirak ederken, genç yetenekler, birbirinden renkli eserleri seslendirerek, performanslarıyla izleyenleri hayran bıraktı. Gençler, katılımcıları kimi zaman duygulandırdı, kimi zaman da eğlendirdi. Malika Reese ve Nick Rheinberger tarafından sunulan ve yaklaşık 2.5 saat süren programa ABD, Almanya, Japonya, Kazakistan, Güney Afrika, Romanya, Endonezya başta olmak üzere, 12 ülkeden 70’ten fazla yetenekli genç, hünerlerini sergiledi.





‘HATIRAN YETER’ ŞARKISINA BÜYÜK ALKIŞ:

Öte yandan IFLC okulunda yetişen ve bugün profesyonel olarak müzik ve sanat çalışmalarını devam ettiren eski öğrencilerin de katıldığı programda, müzik, şiir ve halk dansları icra edildi.





Öğrencilerin kendi ülkelerine ait yöresel kıyafetleri ve müzik aletleriyle, performans sergiledikleri gecede, dünyaya evrensel barış ve dostluk mesajı verildi. Amity Koleji’nden Rukiye Ünlü’nün “Hatıran Yeter” adlı kalplere dokunan şarkısı ve performansı, solunu dolduran 700 kişiden büyük alkış alırken Kazakistan, Romanya, Amerika, Arnavutluk, Endonezya, Papua Yeni Gine, Amerika, Almanya, Filipinler ve Tanzanya gibi dünyanın dört bir yanından gelen genç yetenekler, muhteşem bir performans sergilediler.





Evrenin yaratılışından bugüne, yaşamın sürekliliğini ve her sonun aynı zamanda yeni bir başlangıç olarak hatırlatıldığı “Zamanın İzleri” adlı temayı profesyonelce sergileyen ‘Sevgi Çocukları’nın hep birlikte söylediği, “Colors of Voices” şarkısını izleyeciler ayakta alkışlayarak karşıladı. Programın sonunda, 23 yıl önce başlayan ‘sevgi şöleni’, eğitim gönüllülerinin ve organizatörlerin aylarca süren emeklerinin çok kıymetli ve unutulmaz bir meyvesi olarak, bir kez daha güzel hatıralar bıraktı.





ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAKANI KAMPER’DEN TEŞEKKÜR

Geceye NSW Eyaleti Çok Kültürlülük Bakanı Stephen Kamper ve Gölge Bakanı? Mark Joseph Coure birer mesajla gençleri ve organizasyon heyetini tebrik etti. Bakan Kamper, Avustralya’nın çok kültürlülük zenginliğine dikkat çekerek, IFLC organizasyonuna ev sahipliğini yapan Avustralya Evrensel Eğitim ve Kültür Federasyonu (AUF) ve Amity Eğitim Kurumları’na teşekkür etti.Stephen Kamper; “NSW Hükûmeti adına, bu yılki Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’ne katılan yurt dışı ve yerel sanatçılara hoş geldiniz demek isterim. Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika’dan 15 ülkeden gelen 70’ten fazla sanatçıyla bu etkinlik, gerçekten de kıtaları kapsayan bir sanat kutlamasıdır. Bu kadar farklı türdeki gösterilerle festival, çeşitliliğin, uyumun ve ortak insanlığımızın bir kutlaması olma sözünü veriyor. Bu festivali güzel liman kentimize getirdikleri için organizatörler Amity College ve Avustralya Evrensel Federasyonu’nu, ayrıca cömert sponsorları tebrik ediyorum. Katılan herkesi kutluyor ve Sydney’in sunduğu en güzel şeyleri deneyimlemenizi umuyorum.” dedi.





HEPİMİZİN YÜREĞİNE DOKUNAN BİR HİKAYESİ VAR

Programa katılan Federal Milletvekili Anne Stanley’de yaptığı konuşmada, öğrencilerin gösterilerinden çok etkilendiğini söyledi. Dünyanın 12 ülkesinden yetenekli gençlerin Avustralya’ya getirilmesinin çok kıymetli olduğunu söyleyen Stanley, “Emek veren gönüllülere özel teşekkür etmek istiyorum. Böylece biz de bu muhteşem yeteneklere tanıklık etme ve onları seyretme fırsatı bulduk.” dedi.





Günümüz dünyasında yaşanan üzücü olaylara işaret eden Federal Milletvekili Stanley sözlerini şöyle sürdürdü; “Eminim hepimizin yüreğine dokunan bir hikâyesi vardır. Fakat işte tam da bu tür etkinlikler, sergilenen yetenek, enerji, gençlerin birbirleriyle konuşup bağ kurması, dünyamızın tam da ihtiyaç duyduğu tablo. Hepimiz, yetenekli bu harika çocuklarımızın bugünkünden çok daha iyi bir dünyayı hak ettiğini hatırlamalıyız” dedi.





Bu arada, daha önce dünyaca tanınan Sydney’in en önemli turistik mekanlarından ‘Opera House’da ilk kez gerçekleşen lFLC programına, Avustralya Genel Valileri (Cumhurbaşkanı) Peter Cosgrove ve David Hurley katılmışlardı. (Kaynak: ZAMAN Avustralya)