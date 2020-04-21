Samanyolu Haber /Dünya / Avustralya'nın dev havayolu şirketi battı, 'kayyım ataması' istedi /21 Nisan 2020 11:25

Avustralya'nın dev havayolu şirketi battı, 'kayyım ataması' istedi

Avustralya'nın en büyük ikinci havayolu şirketi Virgin Australia, koronavirüs salgını nedeniyle içine girdiği mali kriz sonrası kayyım atanması için başvuruda bulundu.

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Yaklaşık 16 bin çalışanı bulunan firma geçtiğimiz günlerde işçi çıkarmış ve çalışanların da maaşlarını ödeyememişti.

Euronews'te yer alan habere göre Avustralya borsasına yapılan açıklamada firmanın 3.2 milyar dolar borcu bulunmasına rağmen operasyonlarına devam edeceği açıklanırken şirketin tepe yöneticisi (CEO) Paul Scurrah, "Covid-19 krizi döneminde Virgin Avustralya grubunun geleceğini güvenlik altına almak için böyle bir karar aldık. Avustralya'nın ikinci bir hava yolu şirketine ihtiyacı var. Operasyonlarımızı büyük ölçüde azaltarak devam ettireceğiz" diye konuştu.

Virgin Australia daha önceden 850 milyon dolarlık kamu fonlarına başvurmuş ancak şirketin hisselerinin büyük çoğunluğunun yabancı yatırımcılarda olması sebebiyle hükümet bu isteği geri çevirmişti.

130 adet yolcu uçağı bulunan şirketin şu andaki en büyük hissedarları Singapur Havayolları, Etihad Havayoları (yüzde 21) ve Çinli yatırım grubu Nanshan ile HNA (yüzde 20) . Virgin grubunun sahibi İngiliz milyarder Richard Branson'ın ise yüzde 10 hisseye sahip.

Qantas Airways'den sonra Avustralya'nın en büyük ikinci havayolu şirketi olan Virgin Australia, şimdiye kadar 16 bin çalışanından 1000'ini işten çıkaratarak, 8000 pilot ve kabin memurunu da zorunlu olarak ücretsiz izne çıkardı. Şirket operasyonlarına sadece 1000 kişilik bir ekiple devam ediyor.
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