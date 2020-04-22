Samanyolu Haber /Dünya / Avusturya: 'Almanya bizi taklit etti' /22 Nisan 2020 19:32

Avusturya: 'Almanya bizi taklit etti'

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, korona virüsü salgınında uyguladıkları yöntemlerin Almanya dahil birçok ülke tarafından taklit edildiğini savundu. Avusturya'da erken alınan tedbirlerle, salgının yayılma hızı yüzde 2'nin altına düşürülmüş durumda.

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Korona virüsü salgınını erken önlemlerle kontrol altına alan Avusturya’nın Başbakanı Sebastian Kurz, ‘stratejilerinin çok başarılı olduğunu’, özellikle Almanya’nın kendilerini taklit ettiğini savundu. Kurz, hem aldıkları önlemlerin, hem de normalleşme planlarının taklit edildiğini söyledi.

33 yaşındaki başbakan, parlamentonun alt kanadına yaptığı konuşmada, “Örneğin Almanya gibi birçok ülkenin sadece sokağa çıkma değil, aynı zamanda faaliyetlerin yeniden başlaması konusundaki önlemlerimizi de adım adım taklit etmesi ilginç. Ve bu benim bence, aldığımız tüm tedbirlerin doğru olduğunu gösteriyor” dedi.

AVUSTURYA NASIL BİR STRATEJİ UYGULADI?

Avusturya’da restoran, bar, tiyatro, zaruri olmayan dükkanlar ve diğer toplanma alanları bir aydan uzun süre önce kapatılmış, halka evden çalışma çağrısı yapılmıştı. Bu önlemler sonucunda virüsün ülkede yayılma hızı yüzde 2’nin altına düşürülmüş, ölü sayısı 510’da kalırken vaka sayısı da 15 binin altında tutulmuştu.

Salgının hızının kesilmesi sonrası ülkede bazı küçük dükkanlar geçtiğimiz hafta açılırken, daha büyük işyerleri ve kuaförlerin 1 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

Avusturya’nın sınır komşusu Almanya da benzer bir planı açıklamış durumda. Salgınla mücadelesi dünyaya örnek gösterilen Almanya’da nüfusa oranla fazla vaka görülse de, ölüm oranları Avusturya ile yaklaşık olarak aynı.
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