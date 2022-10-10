Samanyolu Haber /Gündem / Avusturya cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda Bellen kazandı /10 Ekim 2022 09:25

Avusturya cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda Bellen kazandı

Avusturya’da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleri sandık çıkış anketlerine göre, ikinci kez aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen yarışı ilk sırada bitirerek koltuğunu korudu.

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Sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen yüzde 56’lık bir oy oranıyla önde tamamladı.

Yaklaşık 6 milyon 400 bin seçmenin bulunduğu ülkede seçmenlerin yüzde 66’sı sandığa gitti.

Sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Van der Bellen, yaklaşık yüzde 56 oy oranıyla ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (ÖFP) adayı Walter Rosenkranz, yüzde 18'le seçimde en çok oy alan ikinci isim oldu.

Bira Partisi Genel Başkanı Dominik Wlazny ise oyların yüzde 8,5’ini alarak 3. olurken, eski gazeteci ve bağımsız aday Tassilo Wallentin ise yüzde 8,1'lik oy oranıyla seçimi 4. sırada tamamladı.

Mektup oyların yarın sayılmasıyla seçim süreci sona erecek. Resmi sonuçların ise hafta içi İçişleri Bakanlığınca açıklanması bekleniyor.
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