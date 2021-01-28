Samanyolu Haber /Dünya / Avusturya’da atık sularda Covid-19 türü tespit edildi /28 Ocak 2021 20:07

Avusturya’da atık sularda Covid-19 türü tespit edildi

Avusturya’nın başkenti Viyana ve Aşağı Avusturya eyaletinde atık sulardan alınan örneklerde yeni tip koronavirüsün (Covid-19) bir türünün tespit edildiği bildirildi.

SHABER3.COM

Viyana Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Enstitüsünden Prof. Dr. Norbert Kreuzinger, enstitünün atık sular üzerine yaptığı çalışmanın sonucunu basınla paylaştı.

Kreuzinger, şüphe üzerine 11 Ocak’ta Viyana’nın ana atık su arıtma tesisinden alınan numunelere yapılan test sonucunda, İngiltere’de ortaya çıkan "mutasyona uğramış" virüs türüne rastlandığını kaydetti.

Şehrin farklı noktalarından da örnekler aldıklarını belirten Kreuzinger, bunlara yönelik araştırmalar sonucunda virüsün başkentte ne kadar yayıldığının öngörülebileceğini ifade etti. Öte yandan, Aşağı Avusturya eyaletine bağlı Bad Vöslau bölgesinden alınan atık su örneklerinde de mutasyona uğramış virüs türüne rastlandığı bildirildi.

YENİ VİRÜS TÜRÜNE YÖNELİK DAHA FAZLA TEST

Avusturya Sağlık ve Gıda Güvenliği Ajansı (AGES) Halk Sağlığı Birimi Müdürü Franz Allerberger, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mutasyona uğramış virüsün tespit edilmesinin ardından bölgenin daha yoğun bir incelemeden geçirileceğini kaydetti.

Bu arada Aşağı Avusturya Eyaleti yetkililerinden yapılan açıklamada, atık suda virüsün tespit edilmesinin endişe verici bir durum olmadığı, atık suda rastlanılan virüsün bulaşma özelliğini yitirdiği belirtildi.

Yetkililer, söz konusu araştırmaların hem bölgede hem de ülkede özellikle mutasyona uğramış virüs türünün ne kadar yayıldığını tespit etmek için daha fazla test yapılması gerektiğini ortaya koyduğuna işaret etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avusturya’da atık sularda Covid-19 türü tespit edildi Sonraki Haber >>

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Biden'ın kalem ile imtihanı

Biden'ın kalem ile imtihanı

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasındaki diyalog şaşırttı

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasındaki diyalog şaşırttı

İtfaiyecinin kafasına klima düştü

İtfaiyecinin kafasına klima düştü

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

Zamlara isyan eden yandaş

Zamlara isyan eden yandaş

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:15:26