Avusturya’da bir Suriyeli bıçaklı saldırı düzenledi

Polis yetkilileri, saldırganın hangi amaçla saldırıyı düzenlediği, saldırdığı kişileri önceden tanıyıp tanımadığı gibi konuların henüz bilinmediğini söyledi. Yaralanan kişilerin 14 ila 32 yaşları arasında oldukları bildirildi.



Polis olayın ardından 23 yaşındaki saldırganı yakaladı. Saldırganın kimliğine ilişkin Suriyeli olması dışında henüz bir bilgi paylaşılmadı.



Son olarak Almanya’nın Bavyera eyaletinde üç hafta kadar önce Afgan bir göçmen benzer şekilde bıçaklı bir saldırı düzenlemiş, olayda iki kişi hayatını kaybetmişti.