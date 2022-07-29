Avusturya’da, Hizmet Hareketi gönüllülerini MİT’e raporlayan 3 casus tutuklandı

Avusturya Haber Ajansı’nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı’nın bu konu hakkında Perşembe günü bir açıklama yaptı. Üç şüpheliden ikisinin ilk tutuklamalar sonrası Innsbruck hapishanesine nakledildiğini duyuruldu. Tutuklamalara özel görev gücü Cobra’da katıldı. Sorgulama ve gözaltı kontrolünün ardından, zanlıların serbest bırakıldığı da bildirildi. Innsbruck savcılığından bir sözcü, yeni süreçte zanlıların tutuklama başvurularının reddedildiğini, ancak temyiz başvurusunda bulunulduğunu söyledi. Bu konuda mahkeme tarafından henüz bir karar verilmedi.





