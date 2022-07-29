Samanyolu Haber /Gündem / Avusturya’da, Hizmet Hareketi gönüllülerini MİT’e raporlayan 3 casus tutuklandı /29 Temmuz 2022 11:44

Avusturya’da, Hizmet Hareketi gönüllülerini MİT’e raporlayan 3 casus tutuklandı

Avusturya’nın batısında bulunan Tirol eyaletinde MİT adına çalışan 3 casusun geçtiğimiz 20 Haziran’da gerçekleştirilen operasyonla tutuklandığı açıklandı. İki erkek ve bir kadının, MİT adına Hizmet gönüllüsü 800 kişiyi raporladığı belirtiliyor.

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 Avusturya Haber Ajansı’nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı’nın bu konu hakkında Perşembe günü bir açıklama yaptı. Üç şüpheliden ikisinin ilk tutuklamalar sonrası Innsbruck hapishanesine nakledildiğini duyuruldu. Tutuklamalara özel görev gücü Cobra’da katıldı. Sorgulama ve gözaltı kontrolünün ardından, zanlıların serbest bırakıldığı da bildirildi. Innsbruck savcılığından bir sözcü, yeni süreçte zanlıların tutuklama başvurularının reddedildiğini, ancak temyiz başvurusunda bulunulduğunu söyledi. Bu konuda mahkeme tarafından henüz bir karar verilmedi.

Avusturya Devlet Güvenlik ve İstihbarat Müdürlüğü (DSN) ve Devlet Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Dairesi (LVT) tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında şüpheli 3 casusun, ülkedeki Türk vatandaşlarını veya Avusturya’da yaşayan Türk kökenli Avusturya vatandaşları hakkında MİT’e bilgi aktardıkları aktarılıyor.



Üç şüpheliden ikisinin operasyon sonrası Innsbruck hapishanesine nakledildiği duyuruldu

Veri taşıyıcılar, cep telefonları ve boş tabancalar ele geçirildi

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda veri taşıyıcısı, cep telefonu ve alarm tabancası ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı’na göre, şüphelilerle ilgili soruşturmalar bu yılın Şubat ayında başladı. Ayrıca, iddia edilen mağdurlar sadece Gülen hareketinin üyeleri olmadığı da aktarılıyor.
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