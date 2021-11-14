Samanyolu Haber /Dünya / Avusturya’da korona kararı /14 Kasım 2021 17:30

Avusturya’da korona kararı

Avusturya'da pazartesi günü itibarıyla Yukarı Avusturya ve Salzburg eyaletlerinde aşı yaptırmayanlara yönelik yürürlüğe girecek sokağa çıkma kısıtlamasının ülkenin tamamında uygulanmasına karar verildi.

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Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, pazar günü eyalet başkanları ve uzmanlarıyla yaptığı görüşmeler ışığında ülke genelinde aşı yaptırmayan kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına başlanacağını duyurdu.

Schallenberg, herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına karşı olduğunu belirtse de salgınla mücadelede federal düzeyde ortak hareket edilmesinden yana tavır aldı.

Başbakan Schallenberg, ülke genelinde aşı yaptırmayanlara yönelik karantina uygulamasının pazartesi gününden itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein pazartesiden itibaren Yukarı Avusturya ve Salzburg eyaletlerinde aşı yaptırmayanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının kesinleştiğini duyurmuştu.

Mückstein ayrıca, sağlık sektöründe çalışanlara yönelik aşı zorunluluğunun hayata geçirileceğini söyledi.Avusturya'da alınan tedbirler kapsamında pazartesiden itibaren aşı yaptırmayanların hastalığı geçirmiş ya da PCR testi yaptırmış olsalar bile dışarı çıkmasına izin verilmeyecek.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi yaptığı uyarıda, virüsün, Avrupa ve Orta Asya’da yayılma hızının endişe verici olduğunu belirterek ekim ayı içinde Avrupa’da yeni vaka sayılarının yüzde 55 oranında arttığını belirtmişti.
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