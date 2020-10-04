Samanyolu Haber /Gündem / Avusturya’da mülteciler için gösteri: ‘Herkes için yerimiz var’ /04 Ekim 2020 10:23

Avusturya’da mülteciler için gösteri: ‘Herkes için yerimiz var’

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen gösteride, Yunanistan’dakiler başta olmak üzere sığınmacıların ülkeye alınması talep edildi.

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Viyana'nın önemli meydanlarından Karlsplatz’da toplanan göstericiler, ‘Sığınmacılar için yerimiz var’, ‘Sığınmacılara ses ol’, ‘Utan Avrupa’, ‘Sığınmacı ve Müslümanlar hoş geldi’ yazılı pankartlar açtı. Göstericiler, caddeleri trafiğe kapatarak Kahramlar Meydanı’na yürüdü.

KURZ’A TEPKİ
Gösteriyi düzenleyen sivil toplum kuruluşu Volkshilfe’in Başkanı Erich Fenninger, Yunanistan’ın Midilli Adası’nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangın nedeniyle barınacak yerleri kalmayan sığınmacıların bir kısmının Avusturya’ya getirilmesine karşı çıkan ve bu yönde yürütülen kampanyalara kayıtsız kalan Başbakan Sebastian Kurz’a tepki gösterdi. Fenninger, Avusturya’da çok sayıda insanın Moria’daki sığınmacılara kucak açtığını ancak aşırı sağcı politikalara sarılan Başbakan Kurz ve ekibinin buna izin vermediğini söyledi.


İNSANİ DEĞERLERİN YOK OLDUĞU BİR TOPLUM
Fenninger, “Ana akım partiler aşırı sağcı politikaları benimseyerek daha başarılı olacaklarını düşünüyorlar. İnsani değerlerin yok olduğu bir toplum oluşturmak istiyorlar ancak biz dayanışma içinde hareket edecek bir toplum için buradayız. Moria’da yaşananları görmezden gelen değil, oradaki insanlara el uzatacak bir toplum için buradayız.” diye konuştu. Gösteride, farkı ülkelerden mülteci olarak Avusturya’ya gelen bazı kişiler de yaşadıklarını anlattı.
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