Avusturya’da Rus Sberbank’a iflas için kayyum atandı

Avrupa Merkez Bankası'nın (EZB) talimatı üzerine, Avrupa'da ilk Rus Bankası Sberbank'ın ticari faaliyetleri yasaklandı.





Merkezi Viyana'da bulunan Sberbank Europe AG'ye, dün gece (01 Mart 2022) saat 23.59'a kadar denetim uygulandı, süre verildi ve ardından Avusturya Finansal Piyasa Otoritesi (FMA), bir kayyum atadı.





KURTARILMASINDA YARAR YOK





27 Şubat'ta büyük nakit çekimleri nedeniyle zora giren banka, uygulanan ambargolar yüzünden bu nakitleri yerine koyamıyordu. İşte bu nedenlerle bankanın iflas edebileceği ve kayyum atanabileceği belirtiliyordu.





Dün gece 23.59'a kadar, “tasfiyesinin doğuracağı hak ve yükümlülükler“ ile ilgili moratoryum uygulanan bankanın, kurtarılmasının kamu yararına olmayacağı sonucuna varıldı.





Ardından Avusturyalı Dr. Gerd Konezny “kayyum“ olarak atandı.





Bankada, devlet güvencesinde olan mevduatların sahiplerine ödeneceği belirtiliyor.





Avrupa Bankacılık Sistemi SSM'nin doğrudan denetiminde olan Sberbank, artık hiçbir ticari faaliyette bulunamayacak. Atanan kayyum, iflas masasına devri için çalışmalar yürütecek.





DENİZBANK'TAN AÇIKLAMA

Bu arada merkezi Viyana'da bulunan DenizBank AG, bir açıklama yaparak, Rus Bankası Sberbank'la herhangi bir ilgilerinin olmadığını duyurdu.





Sberbank, 3 yıl önce Denizbank’ı Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates NBD Bank PJSC’ye satmıştı.