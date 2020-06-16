Samanyolu Haber /Dünya / Avusturya’da zorunlu maske kullanımı kaldırıldı /16 Haziran 2020 10:28

Avusturya’da zorunlu maske kullanımı kaldırıldı

Avusturya’da Kovid -19 salgınında normalleşme aşamaları devam ediyor. Salgına yakalanan hastaların iyileşme sayılarındaki artışla birlikte hükümet de normalleşme adımlarını hızlandırdı. Ülkede zorunlu maske kullanımı kaldırıldı ancak bu uygulama sağlık kuruluşları, eczaneler, taksiler ve toplu taşıma alanlarını kapsamıyor.

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Başkent  Viyana’da taksi şirketi bulunan gurbetçi Cengiz Akbudak, hükümetin almış olduğu yeni kararı şu sözlerle değerlendirdi: “Koronavirüs krizini en rahat atlatan ülkelerden birinde yaşıyoruz. O yüzden de şu an alınan tüm kararlar ve uygulamalarla normal hayata geri dönüyoruz. Maskenin kalkması bizleri tabi çok sevindirdi. Gerçekten zorlanıyordu insanlarımız. Belirli yerlerde hâlâ maske takma zorunluluğu var. Bunlardan biri de taksiler. O yüzden takside öncelikle taksi şoförleri maskelerini mecbur takmaları gerekiyor ve müşteriye de maske takmasını hatırlatmak sorumluluğu da taksi şoförlerinde. Zaten uzun zaman korona ile yaşadık ve yavaşa yavaş hafifliyoruz. Ama son kalan aşamada da dikkatimizi elden bırakmayalım.”
Viyana’da işçi olarak çalışan Ömer Durgun ise maskeyle çalışmanın zorluğuna dikkat çekerek, “Maskesiz hayat daha güzel. Bugüne kadar maskeli çalıştık, bugünden itibaren de maskesiz çalışıyoruz” dedi.
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