Samanyolu Haber /Gündem / Avusturya kitlesel testlere başladı /04 Aralık 2020 12:24

Avusturya kitlesel testlere başladı

Avusturya hızlı kitlesel testlere bugün başladı. Halk gönüllü olarak tüm eyaletlerde test olmaya çağrıldı.

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Avusturya tartışmalı hızlı testleri bugün başlattı. Hızlı testler 13 Aralık tarihine kadar sürecek ve belirtisi olsun olmasın isteyen herkes hızlı koronavirüs testinden geçecek. Hedef, belirtisi olmayan koronavirüs vakalarını tespit ederek virüsün yayılmasının önüne geçmek. Başkent Viyana’da 3 yerde test merkezi açıldı.

TARTIŞMA YARATTI
Ancak hızlı kitlesel testler aynı zamanda yoğun tartışma yarattı. Testlere karşı çıkan uzmanlar bunu siyasi bir eylem olarak niteledi. Hızlı testlerin sadece anı yansıttığına ve yanlış sonuç riskinin çok yüksek olduğuna dikkat çektiler.

5 GÜN KARANTİNA
Avusturya’da muhafazakâr Halk Partisi (ÖVP) ile Yeşiller koalisyon hükümeti üç hafta boyunca karantina uygulamasıyla korona vakalarının önemli ölçüde düşmesini sağladı. Karantina pazartesi gününden itibaren kalkacak, ancak bazı kısıtlamalar devam edecek. Kısıtlamalar arasında Noel ve yılbaşında seyahat yasağı geliyor. Komşusu Almanya’nın da içinde bulunduğu riskli bölgelerden Avusturya’ya gelenler 5 gün karantinaya girmek zorunda.
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