Avusturya Komünist Partisi, ülkenin ikinci büyük kentinde seçimi kazandı

Avusturya Komünist Partisi (KPÖ), ülkede bu hafta sonu yapılan yerel seçimlerde, ülkenin ikinci büyük kenti Graz'da belediye başkanlığını kazandı.





Son sonuçlara göre, Avusturya Komünist Partisi'nin Graz Belediye Başkanı adayı Elke Kahr, kentteki oyların yüzde 29'unu aldı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un merkez sağcı Avusturya Halk Partisi'nden mevcut belediye başkanı olan adaysa 2017'deki seçimlerden bu yana 12 puan kaybederek yüzde 26 oy alabildi.





Ön sonuçlara göre, iktidardaki Avusturya Halk Partisi, Yukarı Avusturya bölgesinde oyların yüzde 38'ini alarak, bölgedeki birinciliğini korumuş oldu.





Elke Kahr, sonuçların ardından yaptığı açıklamada, "Bazıları sandık kurulmadan haftalar önceden sözler veriyor. Biz yıllardır, her gün insanların yanında, özellikle de en muhtaçların yanında olduk" ifadeleri ile açıkladı.





Partinin gençlik örgütü KJÖ ise Twitter'dan yaptığı açıklamada galibiyeti 'Gra komünist ellerde' sözleriyle duyurdu.





Avusturya Komünist Partisi, Avrupa Sol Partisi bileşenleri arasında yer alıyor.





1961 yılında doğan Kahr, 1983'ten beri KPÖ üyesi. Daha önce belediye başkan yardımcılığı görevini de üstlenen Kahr, bu sene partisini kentte zafere taşıdı. Anketler tarafından öngörülmeyen zafer 'sürpriz' olarak değerlendirilirken Kahr, etkileyici bir sonuç elde ettiklerini dile getirdi.