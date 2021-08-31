Avusturya mahkemesi Korkmaz'ı Türkiye'ye iade kararı verdi

Hakkındaki suçlamalar nedeniyle ABD ve Türkiye tarafından iadesi istenen Korkmaz hakkında Wels Mahkemesi'nin 25 Ağustos'ta karar aldığı açıklandı. Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger, mahkemenin müvekkilinin Türkiye'ye iadesi yolunda karar verdiğini duyurdu.







Sürecin sonlanmadığını belirten Avukat Dülger, ABD'ye iade talebinin incelenmesinin ardından durumun netleşeceğini yazdı. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Dülger, "Mahkemenin ve nihai karar mercii olan Avusturya Adalet Bakanlığı'nın vereceği karar uyarınca müvekkilin Türkiye'ye gelmesi mümkün olabilecektir" dedi.





Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili iddialar







ABD'de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti.





Suçlarını itiraf eden ve mahkum olan Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği, 2014 ile 2018 yılları arasında Türkiye'ye gönderilen paralarla Sezgin Baran Korkmaz'ın kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı iddia ediliyor.





Kingston Kardeşlerin, Türkiye'ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, Korkmaz ve Türkiye irtibatlarıyla ilgili iletişim bilgilerini Amerikalı savcılarla paylaştığı öne sürülüyor.





Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve iş birliği yapan Lev Dermen'in de Korkmaz'ın Türkiye'deki finansörü olduğu iddia ediliyor.





Utah Federal Savcılığı'nın talebi üzerine gerçekleştiği söylenen tedbir kararı "suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesini" düzenleyen 5549 sayılı yasa uyarınca alındı.





ABD'deki kararında atıf yapılan yasanın 17. maddesi suç gelirinin aklanmasının yanı sıra "terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallere" dair düzenlemeyi de içeriyor.





Korkmaz ise iddiaları reddederek "Gelen her kuruş sermaye Amerikan otoritelerinin ve bankalarının izni ile gelmiştir" açıklaması yapmıştı. Bu açıklamadan üç hafta sonra 6 Ekim'de hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı ve bunu kaldıran kararda imzası olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, 16 Ekim'de Adalet Bakanlığı yardımcılığına atandı.





Sedat Peker'in ifşaatlarına göre Korkmaz hükümetin göz yummasıyla yurtdışına çıkacak süreyi buldu. Korkmaz çıktıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarıldı.