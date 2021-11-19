Avusturya parlamentosu eski Başbakan Kurz'un dokunulmazlığını kaldırdı





Avusturya Parlamentosu’nun alt kanadı Ulusal Meclisi, Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve eski Başbakan Sebastian Kurz’un milletvekili dokunulmazlığını kaldırdı.

Avusturya Parlamentosu’nun yetkili komitesi dün Kurz’un milletvekili dokunulmazlığını kaldırılmasına ‘yeşil ışık’ yaktı. Ulusal Konsey milletvekilleri, bugün bu karara onay verdi.

Kurz, Ekonomik Suç ve Yolsuzluk Savcılığı’nın hakkında yürüttüğü zimmete para geçirme ve rüşvet soruşturmasını tamamlaması için parlamento komisyonunun kararının ardından memnuniyetini dile getirmişti. Kurz, artık bunların asılsız suçlamalar olduğunu kanıtlamak için çalışabileceğini söylemişti.

Kurz, hakkında yürütülen soruşturma bağlamında, 9 Ekim’de görevinden istifa etmişti. Ekonomik Suç ve Yolsuzluk Savcılığı dokunulmazlığın kaldırılmasını talep etmişti.