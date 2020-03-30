Samanyolu Haber /Gündem / Avusturya süpermarketlerinde maske zorunluluğu /30 Mart 2020 15:56

Avusturya süpermarketlerinde maske zorunluluğu

Avusturya Başbakanı Kurz, süpermarket alışverişlerinde maske takmanın zorunlu haline getirildiğini duyurdu. Almanya'nın Bavyera eyaletinde ise kısmi sokağa çıkma yasağı 19 Nisan'a dek uzatıldı.

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Almanya’da hükümet sözcüsü Steffen Seibert, mevcut durumda kamusal yaşam ve özel hayata getirilen kısıtlamaların hafifletilmesi için bir neden olmadığını söyledi. ‘’Bütün önlemlere hafifletilmeksizin ihtiyaçları olduğunu’’ belirten Seibert, alınan önlemlerde hafifletmeye gitmek için virüsün bulaşma oranının hala çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Neredeyse her beş günde bir vaka sayısının ikiye katlandığını söyleyen Seibert, bu oranın en azından on güne yayılmasının gerektiğini kaydetti.
 Bavyera kısmi sokağa çıkma yasağının süresini uzattı  

Almanya’nın Bavyera eyaletinde koronavirüs nedeniyle getirilen kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasının 19 Nisan’a kadar uzatıldığı açıklandı. Eyalet Başbakanı Markus Söder, alınan önlemlerin daha yeni yeni etkisini gösterdiğini belirterek, enfekte eğrisinde az da olsa iyileşme gözlendiğini söyledi. Söder, bazı Alman siyasilerin koruyucu önlemlerin sonlandırılmasına ilişkin başlattıkları tartışmaların vakitsiz olduğunu belirterek, "yanıltıcı umutlar uyandırmayı gerektirecek bir durum olmadığını" sözlerine ekledi.


 Avusturya’da süpermarketlerde maske takma zorunluluğu 

Avusturya yeni tip koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için önlemleri artırıyor. Çarşamba gününden itibaren tüm market zincirleri girişte maske dağıtacak. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, bu maskeleri takmanın zorunlu olduğunu belirtti. Orta vadede ise ağzı ve burnu kapatan maskelerin insanların bulunduğu veya birbirleriyle karşılaşabilecekleri her yerde takılması planlanıyor.
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