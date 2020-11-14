Samanyolu Haber /Dünya / Avusturya tam kapanma kararı aldı /14 Kasım 2020 16:05

Avusturya tam kapanma kararı aldı

Avusturya hükümeti artan koronavirüs vakalarından sonra tam kapanma kararı aldı. Kararın salı günü uygulanmaya başlanacağı ve 3 Aralık'a kadar devam edileceği bildirildi.

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Reuters'da yer alan habere göre, koronavirüs vakalarının tırmanışa geçtiği Avusturya'da, ülke genelinde üç hafta süreyle karantina uygulamasının yürürlüğe sokulacağı belirtildi. Karantinanın salı günü başlayacağı ve 6 Aralık Pazar gününe kadar devam edeceği kaydedildi.
Ülkede şu anda geceleri sokağa çıkma yasağını kapsayan kısmi karantina uygulamasına devam ediliyor. 

Hükümetten yapılan açıklamaya göre akşam 8 ila sabah 6 arasında uygulanan karantina uygulaması tüm güne çıkarılırken hayati önemde olmayan tüm iş yerleri de kapalı olacak. 

Ülkede orta öğretim kurumları uzaktan eğitime devam ederken daha küçük yaş grupları okula gitmeye, anaokulları da açık kalmaya devam edecek.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz  alınan yeni kararları bugün ilerleyen saatlerde düzenleyeceği basın toplantısında duyuracak.

Geçen günlerde, salgının patlak vermesinden bu yana günlük vakaların ilk kez 9 binin üzerine çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 191 bin 228'e yükseldi. 1661 kişi korona virüsü nedeniyle öldü
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