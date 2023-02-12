Avusturya ve Alman ekipleri 'güvenlik gerekçesiyle' deprem çalışmalarını durdurdu

Türkiye'de 20 binden fazla can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli çifte depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken güvenlik sorunu ortaya çıkmaya başladı.





Fransız haber ajansı AFP, Avusturya ve Alman kurtarma ekiplerinin 'güvenlik gerekçesiyle' arama kurtarma çalışmalarını askıya alarak ana kamplarına döndüğü duyurdu.





Deprem sonrası Türkiye'ye çok sayıda uluslararası yardım ekibi giderken ilk olarak Avusturya kurtarma ekibinin 'güvenlik gerekçesiyle' operasyonlarını askıya aldığı duyuruldu.





AFP'ye Viyana'da bilgi veren bir sözcü, ayrıntıya girmeden 'gruplar arası saldırılar' nedeniyle askerlerin diğer uluslararası yardım organizasyonları ile birlikte ana kampa döndüğünü ve talimat beklediğini söyledi.





45 tonluk malzeme ile Türkiye'ye gelen 82 kişilik Avusturya ekibinin beklemede olduğu belirtildi.





Alman ekibi de aynı kararı aldı

Avusturya kurtarma ekibinin ardından benzer bir adımda Alman görevlilerden geldi.





Almanya'da Federal Teknik Yardım Ajansı (THW) ve doğal afet mağdurlarına yardım konusunda uzmanlaşmış I.S.A.R. adlı sivil toplum kuruluşunun sözcüsü Stefan Heine, Hatay'da güvenlik durumunun yakın zamanda değiştiğini söyleyerek, "Farklı gruplar arasında giderek daha fazla çatışma haberleri geliyor ve ateş de ediliyor" ifadelerini kullandı.





Alman ekibin güvenlik sağlanana kadar ana kampta kalacağı ve Türk yetkililerin emniyeti sağlamasının ardından çalışmalarına devam edeceği belirtildi.





Bölgede yağma yapıldığına yönelik şikayetlerin ardından güvenlik önlemleri artırılırken çok sayıda kişi de gözaltına alındı.





Hatay'da, güvenlik endişesiyle faaliyetlerini askıya aldıkları belirtilen Alman ve Avusturyalı yardım kuruluşlarının çalışmalarını sorunsuz sürdürdüğü bildirildi.





Vali Rahmi Doğan bazı uluslararası sitelerde Alman ve Avusturyalı yardım ekiplerinin güvenlik endişesiyle faaliyetlerini askıya aldıklarına dair haberlere ilişkin açıklama yaptı.





Kentte bir silah sesi duyulması üzerine yabancı ekiplerin endişelerini bildirdiğini aktaran Doğan, "Bunun üzerine hepsinin ekibinin başına güvenlik verdik. Ekiplerin güvenlik sorunu yok. Faaliyetlerine devam ediyorlar. Jandarma ve emniyet güçlerini yanlarına verdik. Hatay'da çok sayıda ülkeden kurtarma ve yardım ekibi var, hepsi çalışmalarına devam ediyor. 43 Ülkeden ilimize gelen kurtarma ekipleri var." ifadelerini kullandı.