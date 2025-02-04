Samanyolu Haber /Gündem / Avusturya’ya iltica eden KHK’lı Ider, deport edilmek isteniyor /04 Şubat 2025 12:59

Avusturya’ya iltica eden KHK’lı Ider, deport edilmek isteniyor

15 Temmuz sürecinde, AİHM’in suç kabul etmediği hukuk dışı delillere dayanılarak tutuklanıp 27 ay hapis yatan Cebrail Ider, iltica talebinde bulunduğu Avusturya’dan deport edilme tehlikesiyle karşı karşıya.

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Bold Medya’da yer alan habere göre, Ider’e tahliye olduktan sonra kimse iş vermedi.

Hakkındaki KHK nedeniyle de Iger hiçbir sosyal yardım ve haktan faydalanamadı.
 
Mahkeme Kararının Beklenmesini İstiyor

Ülkesinde yaşam hakkı tanınmayan evli ve 1 çocuk babası Ider, Bulgaristan’a sığınma talebinde bulundu.

Ancak talebi reddedildi.

Cebrail Iger bunun üzerine Avusturya’ya iltica etti.

Avusturya göç bürosu tarafından başvurusu alınan Ider, mahkeme kararı beklenmenden apar topar Bulgaristan’a gönderilmek isteniyor.

Cebrail Ider, Avusturya makamlarından baskı ve hukuksuzluktan kaçan bir insanın, yaşadığı olayların değerlendirilip mahkeme kararının beklenmesini talep ediyor.
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