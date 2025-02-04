Avusturya’ya iltica eden KHK’lı Ider, deport edilmek isteniyor





Ülkesinde yaşam hakkı tanınmayan evli ve 1 çocuk babası Ider, Bulgaristan’a sığınma talebinde bulundu.

Bold Medya’da yer alan habere göre, Ider’e tahliye olduktan sonra kimse iş vermedi.Hakkındaki KHK nedeniyle de Iger hiçbir sosyal yardım ve haktan faydalanamadı.Ancak talebi reddedildi.Cebrail Iger bunun üzerine Avusturya’ya iltica etti.Avusturya göç bürosu tarafından başvurusu alınan Ider, mahkeme kararı beklenmenden apar topar Bulgaristan’a gönderilmek isteniyor.Cebrail Ider, Avusturya makamlarından baskı ve hukuksuzluktan kaçan bir insanın, yaşadığı olayların değerlendirilip mahkeme kararının beklenmesini talep ediyor.