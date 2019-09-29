Avusturya yolsuzluk sonrası ilk seçimi yapıyor

Avusturya yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandığa gitti. Oy kullanma yaşı 16 olan ve yaklaşık 6 milyon 400 bin seçmen bulunan ülkede oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. Sandıkların saat 17.00'de kapanmasının hemen ardından da sandık çıkış anketlerinin sonuçları açıklanacak.







Avusturya'da hükümet geçen Mayıs ayında, dönemin başbakanı Sebastian Kurz'un koalisyon ortağı olan aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ) lideri Heinz-Christian Strache'nin karıştığı yolsuzluk skandalı nedeniyle çökmüştü. Yaklaşık 1,5 yıl iktidarda kalan hükümetin dağılmasına ve erken seçim düzenlenmesine neden olan skandal, bir gizli video kaydının ortaya çıkmasıyla patlamıştı.





VideodaStrache'nin İbiza Adası'ndaki bir buluşmada kendini Rus yatırımcı olarak tanıtan bir kişiye, partisi FPÖ'ye yapacağı bağışlar karşılığında kamu ihalelerinde yardım etme vaadinde bulunduğu görülüyordu. Strache, "İbiza-gate" olarak adlandırılan skandal sonrası 14 yıldır yönettiği FPÖ'den ve başbakan yardımcılığı görevinden istifa etmekzorunda kalmıştı.





Hükümetin düşmesinin ardından ülkenin idaresi için geçen Haziran ayında hiçbir parti mensubu olmayan geçici bir yönetim atanmıştı. Geçici hükümetin başına ise Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından Anayasa Mahkemesi Başkanı Brigitte Bierlein getirilmişti.





Koalisyon senaryoları





Anketler, 2017'deki seçimlerde olduğu gibi bir kez daha Kurz liderliğindeki Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) sandıktan birinci parti çıkacağına işaret ediyor. Bu durumda Kurz'un FPÖ ile yeni bir koalisyon kurması ya da merkez soldaki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile ortaklığa gitmesi muhtemel görülüyor.





Anketler, SPÖ'nün, tarihinin en düşük oy oranı olan yüzde 22'de kalacağını ve sandıktan ikinci parti çıkacağını öngörüyor. Yüzde 33 civarında oy alması beklenen Kurz ise sol partilerin tahmin edilenden fazla oy toplayarak kendi başlarına bir koalisyon kurma şansı yakalayabilecekleri uyarısında bulunuyor.





"İklim" değişti





2017'de seçmenin en büyük kaygısının göç konusu olduğu Avusturya'da bu kez gündem farklı: İklim.





Ülkede geçen Cuma günü başkent Viyana dâhil bazı kentlerde düzenlenen gösterilere katılan on binlerce kişi, hükümetin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalar izlemesi talebinde bulundu. İsveçli genç iklim aktivisti Greta Thunberg'in başlattığı eylemler kapsamında düzenlenen gösteriler, Avusturya'da şu ana kadar gerçekleştirilen en geniş katılımlı iklim protestoları oldu.





Söz konusu konjonktürün, 2017'deki seçimlerde parlamentoya dahi giremeyerek ağır bir yenilgiye uğrayan Yeşiller'in oylarını büyük oranda artıracağı tahmin ediliyor. Anketlere göre, parti 2017'deki oyunu 10 puan artırarak yüzde 13 oranında oy toplayacak.