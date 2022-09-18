Avusturya'da 36 bin kişilik 'pahalılık' yürüyüşü

Geçtiğimiz günlerde Çekya'da düzenlenen 'pahalılık' protestosunun ve İngiltere ile Hollanda gibi ülkelerdeki grev kararlarının ardından Avurturya'da da halkın sokağa çıktığı ifade edildi.Artan hayat pahalılığı ve enerji fiyatlarına karşı kalıcı ücret artışlarının protesto edildiği Avusturya'da ülke genelindeki gösterilere 36 binin üzerinde kişinin katıldığı açıklandı.Avusturya'da Yeşiller ve Hıristiyan Halkçı (ÖVP) koalisyon hükümetinin artan hayat pahalılığı ve enerji fiyatlarına karşı kalıcı ücret artışları yerine bir kerelik ikramiyeler sunması, Avusturya Sendikalar Birliği (ÖGB) tarafından 17 Eylül Cumartesi günü ülkenin dokuz kentinde yapılan eylemlerle protesto edildi. Sendika, eyleme toplam 36 bin 200 kişinin katıldığını açıkladı.Hükümetin kalorifer, ısıtma, sıcak su, elektrik, temel gıda ürünleri konularında yaptığı öneriler halk tarafından tepkiyle karşılanırken, ülkeyi yönetenlerin önerileri, emekçilerin yaşam koşullarına ne denli uzak ve yabancı olduklarının kanıtları olarak değerlendirildi.ÖGB'nin bütün eyaletlerde düzenlediği yürüyüşe kötü hava koşullarına rağmen ülke genelinde 36 bin 200 kişi katıldı. En büyük eylem ise Viyana’da 20 bin kişinin katılımıyla yapıldı. Ana muhalefet partisi Sosyal Demokrat Partinin (SPÖ) yanı sıra İşçi Odaları da (AK) eylemlere katıldı, yöneticileri katılım sağlayıp halka seslendi.Sonbaharla birlikte yoğunlaşacak toplu sözleşme görüşmelerinde hayat pahalılığı, enflasyon, pandemi ve savaş ile birlikte büyük şirket ve holdinglerin yapmış oldukları üretim artışları ve yüksek kârların da göz önünde bulundurulması gerektiği konusu, konuşmaların odak noktası oldu. İlkbaharda düzenlenmiş olan toplu sözleşme görüşmeleri yüzde 3,5 ve yüzde 5'lik artışlarla sonuçlanırken bugün Avusturya yüzde 9,3’lük (Ağustos rakamları) bir enflasyon yükselişiyle karşı karşıya.