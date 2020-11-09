Avusturya'da 60 adrese terör baskını

Styria (Steiermark) bölgesi savcılığı, Müslüman Kardeşler ve Hamas örgütlerine üye olduklarından ya da bu grupları desteklediklerinden şüphelenilen 70'ten fazla şüpheli ile çok sayıda derneğe yönelik soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.







Euronews'te yer alan habere göre savcılıktan yapılan açıklamada, operasyonun 2 Kasım'da başkent Viyana’da 4 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısıyla ilişkili olmadığı, operasyona ilişkin soruşturmanın bir yıl önce başlatıldığı belirtildi.





Graz Savcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında Aşağı Avusturya, Steiermark, Karintiya ve Viyana eyaletlerinde terör yapılanması oluşturmak ve teröre destek vermek suçlamasıyla ev, iş yeri ve dernek gibi çeşitli meskenlerde aramalar yapıldı.





'Ülkede terör yapılanması oluşturmak, teröre finansal destek sağlamak ve suç örgütü kurmak' gibi çeşitli suçlamalar kapsamında 70 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada, 60 meskenin arandığı ve 30 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.





İçişleri Bakanı'ndan açıklama





"Hukuk devletinin imkanları doğrultusunda, bütün gücümüzle aşırıcılık yanlısı, gaddar suç oluşumlarının üzerine gidiyoruz." diyen İçişleri Bakanı Karl Nehammer, "Baskınlar, siyasal İslam'ın köklerini kesme amaçlı yapılıyor." ifadelerini kullanandı.





Nehammer, operasyonun, teröre finansal destek verdiği ileri sürülen, kara para aklayan ve terör yapılanması içinde olduğu iddia edilen kişilere yönelik olduğunu kaydetti.





Avusturya'nın başkenti Viyana'da geçen hafta gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmişti.