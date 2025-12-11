Avusturya'da başörtüsüne dikkat çeken yasak!

Avusturya parlamentosu, 14 yaşından küçük kız çocuklarının okullarda başörtüsü takmasını yasaklayan düzenlemeyi onayladı.





Milletvekilleri, hükümetin önerdiği değişikliği büyük çoğunlukla kabul etti.





DW Türkçe'de yer alan habere göre hak örgütleri ve uzmanlar tasarıyı "ayrımcı" olarak niteliyor, onaylanması halinde yasanın toplumsal ayrışmayı derinleştirebileceği uyarısında bulunuyordu.





Muhafazakâr hükümet ise, artan göç karşıtı söylemlerin baskısı altında hazırladığı yasa tasarısının kız çocuklarını "baskıdan korumayı" amaçladığını savunuyor. Hükümet, 2019'da ilkokullarda başörtüsünü yasaklayan bir düzenleyi karara bağlamış, ancak Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmişti. Hükümet yeni hazırlanan tasarının bu kez anayasaya uygun olduğunu belirtiyor.





Kabul edilen yasa, 14 yaşından küçük tüm kız öğrencilerin İslami geleneklere uygun olarak başı kapatan örtüler kullanmasını yasaklıyor. Entegrasyon Bakanı Claudia Plakolm, yasa tasarısını "Bir kıza, erkeklerin bakışından korunmak için bedenini gizlemesi gerektiği söyleniyorsa bu bir dini ritüel değil, baskıdır" ifadeleriyle savundu.





Plakolm, başörtüsü yasağının türban ve burka dahil "tüm İslami örtünme biçimlerini" kapsayacağını ve Eylül ayında başlayacak yeni eğitim yılında yürürlüğe gireceğini bildirdi. Şubat ayından itibaren ise öğretmenlere, velilere ve öğrencilere yeni kuralların anlatılacağı, cezai yaptırımı olmayan geçici uyum süreci uygulanacak. Bu sürenin sonunda yasanın ihlal edilmesi hâlinde velilere 150 ile 800 euro arasında para cezası verilebilecek.





Hükümete göre, yasa yaklaşık 12 bin kız çocuğunu etkileyecek. Söz konusu sayı, 2019'da yapılan ve 14 yaş altı yaklaşık 3 bin kızın başörtüsü taktığını gösteren araştırmanın bugüne uyarlanmış verilerine dayanıyor.





Ayrımcılık tepkisi

Uygulama, ulusal ve uluslararası hak örgütlerinin sert eleştirileriyle karşılaştı. Amnesty International Avusturya, düzenlemenin "Müslüman kızlara yönelik açık bir ayrımcılık" olduğunu belirterek, tasarıyı "Müslüman karşıtı ırkçılığın bir yansıması" olarak nitelendirdi. Örgüt, bu tür adımların Müslümanlara yönelik önyargıları körükleyebileceği uyarısında bulundu.





Avusturya'daki Müslüman toplulukların resmî temsilcisi konumundaki Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ) de yasa tasarısının "toplumsal uyumu tehlikeye attığını" savundu. Açıklamada düzenleme için, "Çocukları güçlendirmek yerine onları damgalıyor ve dışlıyor" ifadeleri kullanıldı.





Kadın hakları örgütü Amazone'nun yöneticisi Angelika Atzinger ise başörtüsü yasağının, "kızlara kendi bedenleriyle ilgili kararların başkaları tarafından alınmasının meşru olduğu mesajını verdiğini" söyledi. Atzinger'in değerlendirmeleri, yasaya karşı çıkan SOS Mitmensch adlı ırkçılık karşıtı kuruluş tarafından yayımlanan açıklamada yer aldı.





FPÖ daha fazla yasak istedi

Öte yandan, geçen yılki genel seçimleri birinci sırada tamamlayan ancak hükümet kuramayan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), tasarının yeterli olmadığını belirterek yasağın tüm öğrenci, öğretmen ve okul personeline genişletilmesini talep ediyor.





Laiklik yasaları çerçevesinde 2004'te okullarda başörtüsü, sarık ve kipa gibi dini sembolleri yasaklayan Fransa'nın uygulaması da Avusturya'da tartışma konusu oldu. Yasayı savunanlar Fransa'nın uygulamalarını örnek gösterirken, uzmanlar Avusturya'daki tasarının doğrudan tek bir dini hedef alması nedeniyle Fransa ile karşılaştırılamayacağını vurguluyor.