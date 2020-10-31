Samanyolu Haber /Dünya / Avusturya'da bir grup genç kilise bastı /31 Ekim 2020 18:23

Avusturya'da bir grup genç kilise bastı

Avusturya'da bir grup Türkiye asıllı gencin Viyana'da bir kiliseyi basıp eşyalara zarar verdiği iddia edildi.

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Bir grup Türkiye asıllı gencin Avusturya'nın başşehri Viyana'da bir kiliseyi bastığı iddiasının akabinde Başbakan Sebastian Kurz "dini aşırıcılığa" müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti.

Kurz şahsi Twitten hesabında saldırı iddiasının yer aldığı haberi ila ederek, "Siyasal İslam ile kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz ve yanlış bir hoşgörü gösteremeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurz, Avusturya'da bütün Hıristiyanların dinlerini özgürce ve güvenli bir şekilde yaşayabilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Avusturya medyasında yer alan habere göre Türkiye göçmeni 30 ila 50 civarında genç Viyana'da St. Anton von Padua katolik kilisesine girdi ve "Allahuekber" diye bağırarak sıraları tekmeledi.
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