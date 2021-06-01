Avusturya'da camiler ve Müslüman dernekler haritasına tepki

Avusturya'daki 623 Müslüman kuruluş, dernek ve caminin yer aldığı dijital bir haritanın kamuoyuyla paylaşılması Müslümanlara yönelik ayrımcılığı tetikleyeceği gerekçesiyle tartışma yarattı.





Harita geçen yıl iktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinin öncülüğünde bağımsız bir kurum olarak hayata geçirilen Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi adına oluşturuldu.





Dijital haritada Müslümanlara ait cami, eğitim merkezi gibi çeşitli kuruluşların, hangi çatı derneğine bağlı olduğu, dünya görüşleri, yöneticileri, adresleri gibi bilgiler yer alıyor.





Müslüman toplumu temsilcileri ve muhalefetin temsilcileri, haritada islamcı ya da antidemokratik eğilimleri olup olmadığına bakılmaksızın tüm İslami kurumların gösterilmesini eleştirdi. Avusturya Müslüman Gençliği (MJÖ) örgütü, hafta sonu haritayla ilgili dava açacağını duyurdu.





Avrupa Konseyi de haritanın geri çekilmesini istedi. Avrupa Konseyi Baş Sözcüsü ve İslam Karşıtlığı, Antisemitizm, Nefret Suçları Özel Temsilcisi Daniel Höltgen, haritanın "Müslüman karşıtı ve ters etki oluşturma potansiyeline sahip olduğunu" belirtti.



