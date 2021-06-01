Samanyolu Haber /Gündem / Avusturya'da camiler ve Müslüman dernekler haritasına tepki /01 Haziran 2021 11:18

Avusturya'da camiler ve Müslüman dernekler haritasına tepki

Avusturya'da camiler ve Müslümanlara ait kuruluşlara yer veren "İslam haritası" tepkiye neden oldu. Müslüman toplumu temsilcileri konuyu yargıya taşırken, Avrupa Konseyi de haritanın geri çekilmesini istedi.

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Avusturya'daki 623 Müslüman kuruluş, dernek ve caminin yer aldığı dijital bir haritanın kamuoyuyla paylaşılması Müslümanlara yönelik ayrımcılığı tetikleyeceği gerekçesiyle tartışma yarattı.

Harita geçen yıl iktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinin öncülüğünde bağımsız bir kurum olarak hayata geçirilen Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi adına oluşturuldu. 

Dijital haritada Müslümanlara ait cami, eğitim merkezi gibi çeşitli kuruluşların, hangi çatı derneğine bağlı olduğu, dünya görüşleri, yöneticileri, adresleri gibi bilgiler yer alıyor.

Müslüman toplumu temsilcileri ve muhalefetin temsilcileri, haritada islamcı ya da antidemokratik eğilimleri olup olmadığına bakılmaksızın tüm İslami kurumların gösterilmesini eleştirdi. Avusturya Müslüman Gençliği (MJÖ) örgütü, hafta sonu haritayla ilgili dava açacağını duyurdu.

Avrupa Konseyi de haritanın geri çekilmesini istedi. Avrupa Konseyi Baş Sözcüsü ve İslam Karşıtlığı, Antisemitizm, Nefret Suçları Özel Temsilcisi Daniel Höltgen, haritanın "Müslüman karşıtı ve ters etki oluşturma potansiyeline sahip olduğunu" belirtti.

Höltgen pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, haritanın bu haliyle Müslüman karşıtı yaklaşımlara hizmet edebileceğini ve mevcut şekliyle kullanımdan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Uyum Bakanı haritayı savundu

Avusturya Hükümeti Uyum Bakanı Susanne Raab ise haritayı savundu ve amacın toplumda radikal eğilimler konusunda bilgilendirme ve ortak mücadele olduğunu belirtti. Raab, "Burada Mülümanları genel bir töhmet altında bırakmak gibi şey söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Raab, haritanın Müslüman kuruluşları için bir tehlike oluşturabileceği yönündeki eleştirileri de geri çevirerek, "Müslüman bir dernek kuruyorsunuz ama kimsenin bunu bilmesini, kim olduğunuzu, ne yaptığınızın bilinmesini istemiyorsanız işte bu tam da bu soruna işaret etmiş olunuyor: Yani kapalı kapılar ardında vaaz verilmesinin tercih edildiğini" ifadelerini kullandı.
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