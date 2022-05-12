Avusturya'da iki bakan aynı gün istifa etti

Adnın karıştığı yolsuzluk iddialarının ardından yeni doğan çocuğuna ve ailesine daha fazla vakit ayrıma kararıyla siyaseti bıraktığını açıklayan eski başbakan Sebastian Kurz’a yakın olduğu ifade edilen iki bakanın aynı gün istifa ettiği Avusturya'da sağcı ÖVP ile Yeşiller koalisyonundaki hükümetin tartışıldığı ifade edildi. Ülkedeki sosyal demokrat ve aşırı sağcı kesimin ise erken seçim istediği belirtildi.







Evrensel'de yer alan ve Zeynep Arslan imzası taşıyan habere göre Avusturya’da hükümet krizinin ardından, Eski İçişleri Bakanı Karl Nehammer’ın başbakanlığında kurulan Hıristiyan Halkçı Parti (ÖVP) ve Yeşiller koalisyonunda gerilim ve çalkalanmaların ardı arkası kesilmiyor. Avusturya’da hükümet krizinin ardından, Eski İçişleri Bakanı Karl Nehammer’ın başbakanlığında kurulan Hıristiyan Halkçı Parti (ÖVP) ve Yeşiller koalisyonunda gerilim ve çalkalanmaların ardı arkası kesilmiyor.

Yolsuzluk soruşturması nedeniyle Aralık 2021’de siyaseti bırakan Eski Başbakan Sebastian Kurz’a yakınlığı bilinen Tarım Bakanı Elisabeth Köstinger ve Ekonomi Bakanı Margarete Schramböck art arda istifalarını sundu. İstifaların ÖVP’nin bu cumartesi düzenlenecek kongresi öncesinde gelmesi dikkat çekti. Kongreye Sebastian Kurz’un katılıp katılmayacağı ve siyasete yeniden dönüp dönmeyeceği hakkında speskülasyonlar ise devam ediyor.Ekonomi ve Yolsuzluk Cumhuriyet Başsavcılığı (WKStA) tarafından soruşturması devam eden Eski Başbakan Kurz, son olarak ABD’nin Seattle kentinde Avusturyalı milyarder ve yakın dostu Peter Thiel’in şirketinde “küresel stratejist” olarak bir göreve başlamıştı. Kurz’un şirkette tam olarak ne işle meşgul olduğu ise bilinmiyor.35 yaşındaki Kurz siyasetten ayrılış sebebini yeni doğan çocuğuna ve ailesine daha fazla vakit ayrıma kararıyla gerekçelendirmişti. Sosyal medyada aktif olarak patronlar, zenginler ve yatırımcılar ile koşturduğu işleri paylaşan Kurz’un bakanlık görevlerinden istifa eden yakın dostlarına siyasetin dışında “yeni kariyer olanakları” oluşturduğu fikri söylentiler arasında.Sosyal medyada tepkisini dile getiren ÖVP seçmenleri ise, “Avrupa muhafazakarların umudu” olan Sebastian Kurz ve yakın dostlarını “Batan gemiden kaçan fareler” olarak nitelendirdi.