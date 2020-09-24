Avusturya'da MİT ile ilgili suikast iddiası: Bir kişi polise teslim oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) bir ajanı olduğu iddiasıyla bir kişi ağustos ayında Avusturya polisine teslim oldu. Feyyaz Ö. isimli kişi kendisine Avusturya'da Yeşiller Partisi’nden vekil olan Berivan Aslan’a saldırı emrinin verildiğini iddia etti.





Bunun dışında başka saldırılar da planlandığını öne süren Feyyaz Ö., ZackZack editörü Peter Pilz’in de hedeflerden biri olduğunu polise anlattı.





"MİT'İN SALDIRI EMRİ VERDİĞİ KİŞİLERDEN BİRİ DE SENSİN"





Savcılık olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Peter Pilz’i 22 Eylül günü arayan polis, “Bize teslim olan bir Türk, Türk gizli servisinin (MİT) kendisine Avusturya’da bir politikacıya saldırı emri verdiğini söyledi. Söz konusu şahıs başka kişilerin de ismini verdi. Bunlardan biri de sensin.” dedi.





Eğer Feyyaz Ö.'nün verdiği bilgi gerçek ise Yeşiller Partisi eski ulusal konsey üyesi ve Erdoğan rejimi için bir sıkıntı kaynağı olan Berivan Aslan hedef alınacaktı.





Berivan Aslan, ZackZack editörü Peter Pilz ile birlikte MİT’in Avusturya gizli servislerinin gözü önünde Bregenz’den Viyana’ya uzanan dev bir provokatör ve ihbarcı ağı kurmuş olduğunu ortaya çıkarmıştı.





Avusturya medyasında geniş yer bulan haber MİT'in Avrupa'daki faaliyetleri tekrar gündeme geldi.





Teslim olan Feyyaz Ö. 'nün kimliği hakkında da ilginç bilgilerde ortaya atıldı. Medyada çıkan haberlere göre Feyyaz Ö. İtalyan pasaportlu olduğu ve kendisini MİT ajanı olarak tanıttığı iddiaları da yer aldı





Feyyaz Ö.’nün uzun yıllar MİT ile ABD uyuşturucu ile mücadele ofisi arasında bir bağlantı elemanı olarak çalıştığı gelen iddialar arasında.





METİN TOPUZ ALEYHİNE İFADE VERMESİ İÇİN KÂĞIT İMZALATILDI





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uyuşturucu İle Mücadele Ofisi için İstanbul’da görev yapan Metin Topuz aleyhine açılan davanın en önemli tanığı olduğu iddia edilen Feyyaz Ö.'nün Avusturya polisine verdiği ilk ifadede Topuz aleyhine yalan ifade verdiğini belirttiği aktarıldı.





MİT ajanı Feyyaz Ö., kendisinin bunu yapması için zorlandığını iddia etti ve boş bir kâğıda ifadesinin doldurulmak üzere imza attığını söyledi.