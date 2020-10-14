'Avusturya'da MİT'ten suikast emri aldım' diyen zanlı NYT'ye haber oldu

Feyyaz Öztürk, Avusturya başkenti Viyana'da geçtiğimiz ay polis merkezine giderek, Kürt asıllı Avusturyalı Yeşil Parti milletvekili Aygül Berivan Aslan'ı vurmak için MİT'ten talimat aldığına ilişkin kendini ihbar etmişti





Öztürk, ayrıca İstanbul'da bulunan ABD Konslolosluğu'nun çalışanı Metin Topuz'u suçlamak için yanlış ifade vermeye zorlandığını itiraf etti.





Topuz, Haziran ayında, Gülen Cemaati'ne yardım sağladığı suçlamasıyla 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.





ABD'li New York Times ( NYT) gazetesine konuşan Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, "Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz" dedi. Nehammer, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle detaylar hakkında yorum yapamayacağını belirtti. Savcılık ofisi de, konunun "hassas" olmasından dolayı yorum yapamayacağını açıkladı.





İsmini vermek istemeyen bir Avusturyalı hükümet yetkilisiyse, konuya ilişkin NYT'ye yaptığı açıklamada, Kürt asıllı siyasetçiye saldırının doğrulanması durumunda, bunun "Türkiye'nin Avusturya'daki faaliyetlerinde yeni bir seviyeye işaret edeceğini" belirtti.





Avusturya'da savcılık, Öztürk'ün itirafına yönelik soruşturmayı sürdürüyor.





Konuya ilişkin NYT'nin sorusunu yanıtlayan Türkiye İletişim Başkanlığı'ndan bir yetkili, "Öztürk, Türk istihbaratıyla hiçbir zaman ilişkili olmadı, kendisi istihbaratın adına hareket etmedi" diye konuştu.





Öztürk'ün polise ifadesi

Öztürk, Avusturya polisine verdiği ifadede, kendisine Eylül 2017'de Topuz'a karşı yalan tanık ifadesi vermesine yönelik bir kağıt imzalatıldığını, imzalamaması durumunda Topuz'la birlikte hapse girmekle tehdit edildiğini belirtti.





MİT'ten Yeşil Parti milletvekili Aslan'ı vurmaya yönelik talimat aldığını kaydeden Öztürk, bu iş için 2018 yılında İstanbul'da bir savcıyla irtibat kurduğunu söyledi.





Öztürk, saldırının Mart ayı için planlandığını, ancak virüs tedbirleri nedeniyle kendisinin o sırada bulunduğu İtalya'dan Avusturya'ya geçemediğini aktardı.





Ağustos ayında bir kişinin kendisiyle WhatsApp'tan iletişime geçtiğini bildiren Öztürk, bu kişiyle Sırbistan başkenti Belgrad'da buluştuğunu ve kişinin burada kendisine Aslan'a dönük saldırıyı gerçekleştirme talimatı vererek "Ölmesi ya da yaralanması önemli değil. Avusturyalı siyasetçilere gerekli mesaj verilsin" dediğini kaydetti.





Polisin neden kendisini ihbar ettiği sorusuna Öztürk, "Avusturya polisi beni ardından yakalardı. Böyle şeyleri sevmiyorum, Ben kiralık katil değilim. Bu saldırıyı gerçekleştirseydim Türk yetkililer suçu benim üzerime yıkacaktı" dedi. Öztürk, Türk yetkililerin kendisinin ve ailesinin banka hesaplarını dondurduğunu sözlerine ekledi.





Öztürk, ayrıca kendisine Aslan'ın yanı sıra başka hedefler de verildiğini söyledi. Bu hedefler arasında eski Yeşil PArti milletvekili olan ZackZack dergisi editörü Peter Pilz de bulunuyor.