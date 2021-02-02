Samanyolu Haber /Dünya / Avusturya'da neo-nazi general şoku /02 Şubat 2021 12:05

Avusturya'da neo-nazi general şoku

Avusturya'da Nazi propagandası içeren ifadelerin yazılı bulunduğu kıyafetle görüntüleri dijital platformda yer alan tuğgeneral, geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

SHABER3.COM

Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner, üst rütbeli askerin internette yayılan görüntüleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Videoda hükümetin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı önlemleri eleştiren rütbeli askerin kıyafetindeki yazıya tepki gösteren Tanner, ifadelerin 'şok edici' olduğunu söyledi.

Tanner, tuğgeneralin iktidara yönelik şahsi görüşünü dile getirmekte özgür olduğunu belirterek, "Nazi dünya görüşünü vurgulayıcı sözlere hiçbir şekilde tahammül göstermem" ifadelerini kullandı.

Askerin disiplin kuruluna sevk edildiğini bildiren Tanner, görevinden de geçici olarak uzaklaştırıldığını kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avusturya'da neo-nazi general şoku Sonraki Haber >>

İzmir'de sel felaketi!

İzmir'de sel felaketi!

Çin aşısı ne kadar güvenli

Çin aşısı ne kadar güvenli

Buz tutan gölden ilginç görüntüler

Buz tutan gölden ilginç görüntüler

5 futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü çıktı

5 futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü çıktı

İmece usulü kurtarma

İmece usulü kurtarma

Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada

Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada

Yavuz Bingöl yine Erdoğan'a bağladı!

Yavuz Bingöl yine Erdoğan'a bağladı!

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Çiftçiler isyanda

Çiftçiler isyanda

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:45:32