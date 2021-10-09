Samanyolu Haber /Gündem / Avusturya'da sürpriz gelişme : Başbakan Kurz istifa etti /09 Ekim 2021 22:00

Avusturya'da sürpriz gelişme : Başbakan Kurz istifa etti

Avusturya’da "rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Başbakan Sebastian Kurz, görevinden istifa etti.

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Merkez sağcı Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı da olan Kurz, düzenlenen basın toplantısında, mevcut hükümetin ortağı Yeşiller Partisi’nin kendisiyle koalisyonu sürdürmek istemediğini ancak salgın, ekonomik durum ve alınan yeni kararların hayata geçirilmesi için ülkenin istikrara ihtiyaç duyduğunu söyledi. Kurz, Yeşillerin bu yaklaşımının ardından ÖVP yönetiminden çalışmalarını sürdürmelerini istediğini ve Başbakanlık görevine, halihazırdaki Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'i önerdiğini bildirdi.

Schallenberg'in önemli bir siyaset adamı olduğunu kaydeden Kurz, kendisinin ise parti genel başkanı ve parti meclis başkanı olarak mecliste mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler, dün yaptığı açıklamada, Kurz’la yola devam etmek istemediklerini, ÖVP’nin sorumluluk alarak yeni bir ismi başbakanlık için önermesi gerektiğini duyurmuştu.

SAVCILIK, BAŞBAKAN KURZ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Savcılık; rüşvet, Yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla Başbakan Kurz hakkında soruşturma başlatmıştı. Savcılık, ülkede 2016-18 döneminde Kurz ve partisinden bazı isimlerin Maliye Bakanlığının bütçesini kullanarak bir gazete ve düşünce kuruluşuna para aktardığı iddiasını soruşturuyor. Söz konusu basın organları marifetiyle Kurz ve partisi lehine kamuoyu yoklamalarının sonuçlarının manipüle edildiği iddiası da soruşturma kapsamında yer alıyor. Söz konusu soruşturma nedeniyle 6 Ekim çarşamba günü, emniyet güçleri, Başbakanlık başta olmak üzere Kurz'un başında bulunduğu ÖVP genel merkezi ve Maliye Bakanlığında aramalar yapmıştı.
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