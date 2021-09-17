Samanyolu Haber /Dünya / Avusturya'dan Türkiye'ye mesaj: Kimse AB'ye şantaj yapamaz /17 Eylül 2021 12:25

Avusturya'dan Türkiye'ye mesaj: Kimse AB'ye şantaj yapamaz

Avusturya AB Bakanı Karoline Edtstadler, Türkiye'yi mülteci akınını AB'ye baskı aracı olarak kullanmakla suçladı.

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Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Lefkoşa'da yaptığı görüşmenin ardından bir açıklama yapan Avusturya'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Karoline Edtstadler, Türkiye'yi mülteci akınını AB'ye karşı baskı aracı olarak kullanmakla suçladı. AB'yi de başka bir ülkenin şantaj yapmasına izin vermemesi yönünde uyaran Edtstadler, "Hiç kimse AB'ye şantaj yapamaz. Ne Türkiye ne Belarus ne de dünyanın başka bir ülkesi" dedi.

DW Türkçe'de yer alan habre göre Edstadler, Kıbrıs gibi AB'nin dış sınırlarında bulunan ülkelerin yeni bir göçmen akınına karşı kendi kaderine terk edilmemesi gerektiğini de söyledi.

GÖÇ AKININA KARŞI ORTAK HAREKET 

Göç akınıyla kaynağında, yani göçün geldiği ülkelerle göçmenlerin transit geçtiği ülkelerde, başa çıkmak gerektiğini savunan Edtstadler, AB'ye ortak harekete geçme çağrısı yaptı. Avusturya'nın 2015'ten bu yana 120 binden fazla göçmen kabul ederek büyük bir yük kaldırdığını söyleyen Avusturyalı bakan, daha fazla göçmen kabul etmeyecekleri mesajı vererek göçmenlerin entegrasyon sorunlarıyla bugün hâlâ uğraştıklarını ifade etti.

'TÜRKİYE'YE YARDIMLAR KESİLSİN'

Hristodulidis de nüfusa oranla en fazla göçmen alan AB ülkesi olduklarını savunarak bu kişilerin yüzde 80'inin ya Türkiye üzerinden ya da Kuzey Kıbrıs'tan geldiklerini vurguladı. Türkiye'yi göçmenleri kasıtlı olarak Kıbrıs'ın güneyine göndermekle suçlayan Hristodulidis, "Türkiye'nin AB'den siyasi kazanımlar elde etmek için insanları araçsallaştırmasının üzücü bir siyaset" diye konuştu.

Hristodulidis, Türkiye'nin AB ile imzaladığı 2015 tarihli mülteci mutabakatında öngörüldüğü gibi mülteci akınını durdurmadığını belirterek Türkiye'ye yönelik mali desteğin de kesilmesini istedi. Hristodulidis, "Avrupa Birliği olarak tepki vermemiz ve net bir mesaj göndermemiz gerekiyor" dedi. 
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