Axios: 22 Ağustos'ta Trump, Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarıyla üçlü zirve planlıyor /17 Ağustos 2025 11:48

Axios: 22 Ağustos'ta Trump, Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarıyla üçlü zirve planlıyor

Axios tarafından yapılan haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşına diplomatik çözüm arayışı kapsamında çarpıcı bir adım attığı ve üçlü zirve hazırlığında olduğu anlatılıyor.

Samanyoluhaber.com - Moskova

Alaska'daki Vladimir Putin görüşmesinin ardından AB ve Ukrayna liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde, 22 Ağustos'ta Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarıyla üçlü zirve yapma niyetini açıkladı. 

Axios'un güvenilir diplomatik kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, Putin Trump'a önemli bir teklifle geldi. Rus lider, Herson ve Zaporijya cephelerindeki askeri hareketliliği dondurmayı önerirken karşılığında Kiev yönetiminden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri sınırları içinde kalan bölgelerden Ukrayna birliklerinin çekilmesini talep etti. 

Konuya yakın Ukraynalı yetkililer, Rus tarafının Sumy ve Harkiv yönünde de sınırlı geri çekilme sinyalleri verdiğini iletmiş. Ancak bu bilgiler resmi olarak teyit edilmiş değil.

18 Ağustosta Washington Buluşması Kritik

Üçlü zirve öncesinde kritik bir hazırlık görüşmesi 18 Ağustos'ta gerçekleşecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Washington'a yapacağı ziyarette Trump'la baş başa görüşeceği doğrulandı.

Kiev'deki resmi kaynaklar, Zelenski'nin üçlü zirveye katılım konusunda olumlu yaklaştığını ancak Rusya'nın taviz vermemesi durumunda Batı'nın yaptırımları artırması gerektiğini vurguladığını belirtiyor.

Uzmanlar Üç Senaryo Üzerinde Duruyor

En İyimser Senaryo: Üçlü zirve ateşkes ilanıyla sonuçlanabilir. Putin'in cepheyi dondurma teklifi ve olası sınırlı geri çekilmeler, Zelenski'ye uluslararası arenada "barış için taviz veren lider" imajı kazandırabilir.

Orta Yol Senaryosu: Taraflar somut anlaşma sağlayamasa da müzakere kanallarının açık kalması konusunda mutabakata varabilir. Bu durumda çatışmaların şiddetinde kısmi düşüş beklenebilir.

Kötü Senaryo: Zelenski'nin Donbas'tan çekilme fikrine şiddetle karşı çıkması halinde diplomasi kanalları tıkanabilir. Bu durumda ABD ve AB'nin Ukrayna'ya askeri desteği artırması gündeme gelebilir.

Diplomatik Çevrelerde Endişeli Bekleyiş

NATO yetkilileri, Trump'ın bu hamlesini temkinli bir iyimserlikle karşılarken, Brüksel'deki bazı diplomatlar "Amerika'nın Avrupa'yı sürecin dışında bırakma riski" konusunda uyarıyor. 

Moskova'daki siyasi analistler ise Putin'in stratejisinin "Batı cephesinde bölünme yaratmak" olduğunu iddia ediyor.
