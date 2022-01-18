Samanyolu Haber /Gündem / Ay yolculuğuna 20 bin TL ayıran AKP, 36 yeni cezaevi için 2 milyar lira verecek /18 Ocak 2022 14:25

Ay yolculuğuna 20 bin TL ayıran AKP, 36 yeni cezaevi için 2 milyar lira verecek

AKP iktidarı, 36 yeni cezaevi inşası için 2022 Yılı Yatırım Programında 2 milyar lira kaynak ayırdı. Yeni infaz kurumlarının tamamlanmasıyla cezaevlerinin sayısı 400’ü geçecek. Aynı programda Ay yolculuğunu hedefleyen uzay projesi için ise 20 bin TL kaynak ayrılmıştı.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla açıklanan 2022 Yılı Yatırım Programı’nın ayrıntılarında yeni cezaevi inşaları dikkat çekti. Adalet Bakanlığı, 2 milyar lirayı 36 yeni cezaevi inşası için kullanacak.

İSTİHBARAT İÇİN 400 MİLYON KAYNAK AYRILDI
DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü’ne uyuşturucuyla. mücadelede makine ve teçhizat alımı için 11 milyon TL ayrıldı. ‘Terörle mücadele kapasitesinin artırılması’ amacıyla ayrılan para 80 milyon TL olurken, ‘İstihbarat Hizmetleri’ için 2022-2023 döneminde toplam 400 milyon TL tahsis edildi. Bu para, makine ve teçhizat alımı için kullanılacak.

MİT’İN BÜTÇESİNDE DE BÜYÜK ARTIŞ
Yatırım programında en dikkat çekici artış MİT Başkanlığı’na ilişkin oldu. 2020-2024 yılları arasında inşaat, etüt proje yapımı, makine-teçhizat alımı için 3 milyar 322 milyon 285 bin TL ayrılmıştı. Bu kapsamda MİT’in geçen yıl 300 milyon TL harcaması kararlaştırılmıştı. Ancak MİT, 2021’de bu rakamın iki katını harcayarak 631 milyon 500 bin TL yatırım bütçesi kullandı. Bu yıl için ise 825 milyon TL MİT için tahsis edildi.

YENİ CEZAEVİ YAPIMINA HIZ VERİLDİ
Adalet Bakanlığı’na cezaevi yapımı için toplam 1 milyar 988 milyon TL 64 bin TL kaynak ayrıldı. Bu para, 36 cezaevi yapımı için harcanacak. Yatırım programında cezaevi yapılacak iller arasında Malatya, Konya, Muş, Tokat ve Zonguldak sayıldı.

383 CEZAEVİ VAR
Türkiye’de 8’i çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 383 ceza infaz kurumu bulunuyor. Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün rakamlarına göre cezaevlerinin 270 bin kapasitesi bulunuyor.

20 BİN TL'YE AY'A SERT İNİŞ NASIL OLACAK?
Diğeryandan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “2023 sonunda aya sert iniş” hedefi verdiği Milli Uzay Programı için yeni yatırım programında bu yıl için sadece 20 bin TL bütçe ayrıldı. Bugüne dek 270 milyon TL harcanan ve toplam proje tutarı 2.2 milyar TL olan programın bu hızla 2024’te nasıl tamamlanacağı da tartışma konusu oldu.
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