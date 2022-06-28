Ay'a çarpan uzay çöpünün oluşturduğu krater, bilim insanlarını şaşırttı

Bu yılın başlarında Çin kaynaklı bir uzay çöpü Ay'a çarpmıştı. Ve şimdi NASA tarafından Cuma günü yayınlanan görüntüler, bu çarpışmanın uydumuz üzerindeki etkisini ortaya koydu: Ay yüzeyinde oluşan iki yeni krater...





Ay'a çarpan nesne büyüktü ve 2014 yılında Chang'e 5-T1 uzay aracını fırlatan Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin Long March 3C aracından kullanılmış bir roket güçlendirici olduğu düşünülüyordu.





Uzay ajansları, genellikle gezegenimize daha yakın uzay çöplerini izleme eğilimindeler ve diğer uzay cisimlerine çok fazla dikkat etmiyorlar. Bu yüzden çarpışmayı doğrulamak zordu ve uzmanlar bunun muhtemelen bir krater bırakacağını düşündüler. NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) aracı sayesinde artık bundan eminiz.



