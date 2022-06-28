Ay'a çarpan uzay çöpünün oluşturduğu krater, bilim insanlarını şaşırttı

Bu yılın başlarında Çin kaynaklı bir uzay çöpü Ay'a çarpmıştı. Ve şimdi NASA tarafından Cuma günü yayınlanan görüntüler, bu çarpışmanın uydumuz üzerindeki etkisini ortaya koydu: Ay yüzeyinde oluşan iki yeni krater...
Ay'a çarpan nesne büyüktü ve 2014 yılında Chang'e 5-T1 uzay aracını fırlatan Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin Long March 3C aracından kullanılmış bir roket güçlendirici olduğu düşünülüyordu.
Uzay ajansları, genellikle gezegenimize daha yakın uzay çöplerini izleme eğilimindeler ve diğer uzay cisimlerine çok fazla dikkat etmiyorlar. Bu yüzden çarpışmayı doğrulamak zordu ve uzmanlar bunun muhtemelen bir krater bırakacağını düşündüler. NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) aracı sayesinde artık bundan eminiz.
NASA, "şaşırtıcı bir şekilde krater aslında iki krater, bir doğu krateri (18 metre çap) batı kraterinin (16 metre çap) üzerine bindirilmiş" açıklamasını yaptı. Bilinen başka hiçbir Ay çarpışması, bildiğimiz kadarıyla iki krater yaratmadı. Garip krater, Ay'a çarpan her şeyin kendine özgü bir yapısı olduğunu gösteriyor.
Amerikan uzay ajansı "İkili krater beklenmedikti ve roket gövdesinin her iki ucunda büyük kütlelere sahip olduğunu gösterebilir. Tipik olarak, kullanılmış bir roketin kütlesi motor ucunda yoğunlaşmıştır, roket aşamasının geri kalanı esas olarak boş bir yakıt deposundan oluşur. Roket gövdesinin kökeni belirsizliğini koruduğu için, kraterin ikili doğası kimliğini gösterebilir" diyor.