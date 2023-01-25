Samanyolu Haber /Gündem / "Ay'a sert iniş" hüsranını örtmek isteyen AKP, uzaya bir Türk gönderecek /25 Ocak 2023 17:00

"Ay'a sert iniş" hüsranını örtmek isteyen AKP, uzaya bir Türk gönderecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gidecek adayların belli olduğunu, yakın zamanda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi. Erdoğan daha önce Cumhuriyet'in 100'üncü yılında aya ilk temasın gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gidecek adayların belli olduğunu söyledi. Bakan Varank yakın zamanda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu isimleri açıklayacağını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Varank şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılında bir Türk vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna göndereceğiz. Orada bilimsel deneyler bu arkadaşımız gerçekleştirecek. Bu Türk uzay yolcularının seçiminde sağlık bilimleri üniversitesinin ciddi katkıları oldu. Uzay ve havacılık alanında ciddi psikolojik testleri beraber gerçekleştirdik."

"ADAYLARIMIZ BELLİ"
Bakan Varank sözlerine şöyle devam etti:

"Adaylarımız aslında belli, yakın zamanda da inşallah sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla bu isimleri paylaşmış olacak. Türkiye 100. Yılında bir vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna gönderecek. Bir Türk vatandaşı ay yıldızlı al bayrağımızı uluslararası uzay istasyonunda en güzel şekilde temsil edecek."

Diğer yandan Erdoğan’ın “2023 sonunda aya sert iniş” hedefi verdiği Milli Uzay Programı için yeni yatırım programında bu yıl için sadece 20 bin TL bütçe ayrıldı. Bugüne dek 270 milyon TL harcanan ve toplam proje tutarı 2.2 milyar TL olan programın bu hızla 2024’te nasıl tamamlanacağı tartışma konusu oldu.
  
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