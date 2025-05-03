Ayakkabı devleri iflasın eşiğinde! Siparişler durduruldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu gümrük tarifeleri, küresel ayakkabı devlerini zora soktu. Yeni vergi düzenlemeleri nedeniyle yüzde 220’ye varan oranlarda ek maliyetle karşı karşıya kalan Nike, Adidas, Skechers, Columbia, Crocs, Under Armour ve Toms gibi dünyaca ünlü markalar, çok sayıda siparişin durdurulduğunu, stoklarının kısa sürede tükeneceği uyarısında bulundu.



AYAKKABI DEVLERİ ALARM VERDİ



ABD’nin önde gelen ayakkabı üretici ve perakendecileri, Başkan Trump’a hitaben kaleme aldıkları ortak mektupta, sektörü bekleyen tehlikeyi açıkça dile getirdi. Mektupta, ayakkabı endüstrisinin yüksek vergi yüküyle karşı karşıya olduğu belirtilerek, "ABD'nin önde gelen ayakkabı işletmeleri, üreticileri ve perakendecileri olarak, ayakkabı ürünlerini karşılıklılık esasına dayalı tarifelerden muaf tutmanızı rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.



KAPANMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA! SİPARİŞLER DURDU



Yüzlerce firmanın kapanma riskiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çekilen mektupta, çok sayıda siparişin durdurulduğu ve ABD'deki tüketiciler için ayakkabı tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşanabileceği vurgulandı. Mektuba göre bazı şirketlerin yüzde 150 ila yüzde 220 arasında gümrük vergisi ödemek zorunda kalması, sektör genelinde telafisi zor bir ekonomik baskıya neden olacak.



YÜKSEK VERGİLER FİYATLARA YANSIYABİLİR



Özellikle uygun fiyatlı ürünler sunan ve düşük-orta gelir grubuna hitap eden markaların, bu yüksek vergileri ya karşılaması ya da fiyatlara yansıtması gerektiği, ancak her iki durumda da sürdürülebilirliğin tehdit altında olduğu bildirildi. Şirketler, vergi muafiyeti sağlanmadığı takdirde kapanmaların kaçınılmaz olacağını belirtti.