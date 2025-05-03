Samanyolu Haber /Ekonomi / Ayakkabı devleri iflasın eşiğinde! Siparişler durduruldu /03 Mayıs 2025 12:17

Ayakkabı devleri iflasın eşiğinde! Siparişler durduruldu

Trump yönetiminin yeni gümrük vergileri dünya devlerini sarsarken, ayakkabı sektöründe kriz kapıya dayandı. Adidas, Nike, Skechers, Crocs, Columbia gibi ünlü markalar, yüzde 220’ye varan vergiler nedeniyle iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını ve çok sayıda siparişin durdurulduğunu belirterek muafiyet talebinde bulundu.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu gümrük tarifeleri, küresel ayakkabı devlerini zora soktu. Yeni vergi düzenlemeleri nedeniyle yüzde 220’ye varan oranlarda ek maliyetle karşı karşıya kalan Nike, Adidas, Skechers, Columbia, Crocs, Under Armour ve Toms gibi dünyaca ünlü markalar, çok sayıda siparişin durdurulduğunu, stoklarının kısa sürede tükeneceği uyarısında bulundu.

AYAKKABI DEVLERİ ALARM VERDİ

ABD’nin önde gelen ayakkabı üretici ve perakendecileri, Başkan Trump’a hitaben kaleme aldıkları ortak mektupta, sektörü bekleyen tehlikeyi açıkça dile getirdi. Mektupta, ayakkabı endüstrisinin yüksek vergi yüküyle karşı karşıya olduğu belirtilerek, "ABD'nin önde gelen ayakkabı işletmeleri, üreticileri ve perakendecileri olarak, ayakkabı ürünlerini karşılıklılık esasına dayalı tarifelerden muaf tutmanızı rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

KAPANMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA! SİPARİŞLER DURDU

Yüzlerce firmanın kapanma riskiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çekilen mektupta, çok sayıda siparişin durdurulduğu ve ABD'deki tüketiciler için ayakkabı tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşanabileceği vurgulandı. Mektuba göre bazı şirketlerin yüzde 150 ila yüzde 220 arasında gümrük vergisi ödemek zorunda kalması, sektör genelinde telafisi zor bir ekonomik baskıya neden olacak.

YÜKSEK VERGİLER FİYATLARA YANSIYABİLİR

Özellikle uygun fiyatlı ürünler sunan ve düşük-orta gelir grubuna hitap eden markaların, bu yüksek vergileri ya karşılaması ya da fiyatlara yansıtması gerektiği, ancak her iki durumda da sürdürülebilirliğin tehdit altında olduğu bildirildi. Şirketler, vergi muafiyeti sağlanmadığı takdirde kapanmaların kaçınılmaz olacağını belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ayakkabı devleri iflasın eşiğinde! Siparişler durduruldu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:06:30