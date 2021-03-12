Samanyolu Haber /Ekonomi / "Ayakkabı kutularındaki paralar yeniden gündeme gelecek" /12 Mart 2021 19:53

"Ayakkabı kutularındaki paralar yeniden gündeme gelecek"

Ekonomist Ali Bilge, Halkbank davasıyla ilgili olarak Gazeteci Semra Topçu’nun Youtube kanalında yaptığı açıklamalarda olası ceza oranından ve 'ayakkabı kutularındaki paraların yeniden gündeme gelebileceğinden' söz etti.

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Ekonomist Ali Bilge Halk Bankası davasının olası sonuçlarını değerlendirdi. 

Gazeteci Semra Topçu’nun Youtube kanalında “Halk Bankası davasına artık müdahale olmayacak. Buradan 20 milyar dolar ceza gelecek. Halk Bankasının parasal sistem içerisinden çıkarılması gündeme getiriliyor'' dedi. 

İran yaptırımlarının Halk Bankası aracılığıyla delindiği suçlaması ABD’de devam eden dava nedeniyle gündemdeki yerini korurken Ekonomist Ali Bilge Halk Bankası davasının olası sonuçlarını değerlendirdi. Gazeteci Semra Topçu’nun Youtube kanalında “Uluslararası istihbarat kuruluşları parayı takip ediyor ve izleyebiliyor “dedi.

Bilge, ayakkabı kutularındaki paraların da yeniden gündeme geleceğini söyledi.  

Daha önce 1 Mart’ta başlaması planlanan dava 3 Mayıs’a ertelendi ama ABD’nin yeni yönetimi Biden ile Türkiye’nin ilişkileri çerçevesinde dış basında zaman zaman haberler gündeme geliyor. Son olarak Hakan Atila’nın Borsa İstanbul’dan istifası bu çerçevede değerlendirildi. Financial Times gazetesi, Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın istifa kararının ABD'deki Halkbank davası öncesi alındığına dikkat çekti. FT'nin haberinde, "Davanın son yıllarda kötüleşen ABD-Türkiye ilişkilerini muhtemelen daha da gereceği" belirtilirken istifadan jest olarak söz edildi. 

Ekonomist Ali Bilge, Halk Bankası Davası’na Trump döneminde siyasi müdahale olduğunu ama artık bunun mümkün olmadığını belirtti. Bilge, ''Parasal sistemden Halk Bankası çıkarılabilir'' dedi. Ali Bilge şu ifadeleri kullandı;

“Halk Bankası davasına artık müdahale olmayacak. Buradan 20 milyar dolar ceza gelecek. Halk Bankasının parasal sistem içerisinden çıkarılması gündeme getiriliyor. Ayrıca bu işten sorumlu tüm yetkililer için sıkıntılı bir durum. Sonuçta nereye geliyoruz 17-25’e geliyoruz. Ayakkabı kutularına, ayakkabı kutuları içindeki paralara geliyoruz. Dünya finansal sistemi öyle bir örgü ki bu hareketleri uluslararası istihbarat kuruluşları bizden çok daha iyi izleyebiliyor. Bakın iktidar kaybolan 128 milyar doları açıklayamıyor. Kime sattı, söylemiyor. Ama içerde dışarda birileri biliyor.”
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