Samanyolu Haber /Gündem / 'Ayakkabısını yalamamız lazım' diyen vekil mağdur olmuş: "Feleğim şaştı" /24 Ocak 2023 15:08

'Ayakkabısını yalamamız lazım' diyen vekil mağdur olmuş: "Feleğim şaştı"

"Tayyip ağabeyin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadesi tepki çeken AKP'li vekil Şenel Yediyıldız, sözlerini savundu. Kendisine yönelik eleştiriler sebebiyle mağdur olduğunu anlatan Yediyıldız "Şaşırdım kaldım, o kadar büyük bir saldırıya uğradım ki, feleğim şaştı" dedi.

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AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, “Biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” sözlerinin arkasında durdu.  

Şenel Yediyıldız, yerel televizyon kanalı TV52’deki “Gündem” programında sunucu Samet Yaşaryıldız'ın “Tayyip ağabeye ihanet etmeyelim” sözlerinin ne ifade ettiği sorusuna şu yanıtı vermişti: “Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım, ayakkabısını elimizle yalamamız lazım.”

Odatv'ye konuşan Şenel Yediyıldız kendi partisinin de tepkisini çeken sözlerine ilişkin şu açıklamayı yaptı: 

“Ben bu ifadeleri bir yerel televizyonda konuştum. Ve benim konuştuğum ifadeler, yerel ifadelerdir. Bizim yöremizde insanların rahatlıkla kullandığı ifadelerdir. Bu ifadenin arkasında herhangi birisine hakaret yoktur ve beni bilenler bilir; ben şimdiye kadar menfaatim için ne kimseye yalvarmışımdır, ne de başka türlü şeyler yapmışımdır. Bu konuşmanın öncesinde bir takım olaylar anlatılmıştır, Türkiye Cumhuriyeti’nin başında dimdik durduğu için bu yerel ifade kullanılmıştır. Bizim yöremizde bu ifadeler normaldir, kullanılır. Bu konuşmayı yapıp bir şeyler elde edeyim düşüncesi kesinlikle yoktur.  Ben şuna şaşırıyorum, ben bu konuşmayı yapmışım ayıp etmişim, eyvallah… Ama ben memleketi satmamışım, kimseye hakaret etmemişim. Şaşırdım kaldım, o kadar büyük bir saldırıya uğradım ki, feleğim şaştı.”

Yediyıldız, “Partinizden eleştiri oldu mu?” sorusuna ise AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’i hatırlatıp şu yanıtı verdi:  “Herkes olaya kendi tarafından bakıyor. Beni tanıyanlar, ‘sen menfaat için konuşmadın ama böyle konuşmamalıydın’ diyen var. Erzurum Milletvekili İbrahim Bey ‘haddini aşmıştır’ dedi. ‘Eyvallah’ dedim. Ben belki haddimi aşmışımdır. Ama bu haddi aşma, vatana, millete karşı falan değil…" 

“Doğrudur, ben Recep Tayyip Erdoğan’a ‘ağabey’ ifadesini kullandım. ‘Ağabey’ ifadesi bana ait ifade değildir” diyen Şenel Yediyıldız, şöyle devam etti: 

“Kırgızistan Cumhurbaşkanı “Tayyip ağabey’ ifadesini kullanmıştır, oradan gelen bir ifadedir. Ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan büyüğümdür. Ben şimdiye kadar Recep Tayyip Erdoğan’dan milletvekilliği talep etmemiş birisiyim. Tanışırız, görüşürüz. Kendisi emretmiştir, vekil olmuşumdur. Şimdi emrederse kalırım, emretmezse gider evimde rahat yatarım. Ben bu memlekette krallık beklemiyorum, yetkimi kullanayım milyarlarca dolar kazanayım, böyle bir beklentim olmadı, olmaz da…”

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