Ayakta tedavi muayenesi 10 kaz zamlandı

TBMM’de görüşülen “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif” kabul edildi. AKP'nin önergeleriyle 3, 7, 19 ve 20. maddeler tekliften çıkarıldı. Yeni düzenlemeye göre, yabancılara sunulan hizmetler ve belirli tıp uygulamaları hariç olmak üzere aile hekimliği hizmetleri ücretsiz hale getirildi.





2 TL'DEN 20 TL'YE ÇIKTI

Ayakta tedavi kapsamında hekim ve diş hekimi muayenesi için 2 TL olan katılım payı 20 TL'ye çıkarıldı. Özel sektör işverenlerinin SGK’ya ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri için sağlanan 5 puanlık indirim 4 puana indirildi. Ancak, imalat sektöründeki iş yerleri için 5 puanlık prim indirimi 31 Aralık 2026’ya kadar devam edecek ve bu süre Cumhurbaşkanı kararıyla bir yıl daha uzatılabilecek.





Yaşlılık aylığı düzenlemesine göre, 31 Aralık 2008’den önce sigortalı olanlardan çalışma gücü kaybı yüzde 40-49 arasında olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4.100 gün prim ödeme şartıyla, yüzde 50-59 arasında olanlar ise 16 yıl sigortalılık süresi ve 3.700 gün prim ödeme şartıyla aylığa hak kazanabilecek.