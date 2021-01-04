Samanyolu Haber /Medya / "Ayar verilmesinden hoşlanmam" /04 Ocak 2021 10:40

"Ayar verilmesinden hoşlanmam"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin medya havuzunda yer alan Hürriyet gazetesinin iki yazarı arasında "ayar verme" tartışması sürüyor.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin gözde işadamlarından Yıldırım Demirören'e ait Hürriyet gazetesinde Abdulkadir Selvi, köşe komşusu Ertuğrul Özkök'e cevap verdi.

"Üstenci bir dille ayar verilmeye kalkışılmasından hoşlanmam, lütfen o çizgiyi aşmayın." diyen Selvi, "Şimdi bu soruyu Ertuğrul Bey’e sormak istiyorum. Yazdığınız bir yazıda siyasi bir çıkarım yapsanız ve yaptığınız bu siyasi çıkarıma MHP ya da AKP, 'Ertuğrul Özkök bu çıkarımı yapmak için yetkiyi kimden alıyor?' diye sorsa, siz ne cevap verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

ERTUĞRUL ÖZKÖK'TEN SELVİ'YE: YAZDIĞIN YER PATRONUN VERDİĞİ KÖŞEDİR

Selvi bugün yayımlanan makalesinde, "Peki gazeteci kamu adına sorular sormaz mı? halkın sesi olmaz mı? Gazeteci yetkiyi okurundan almaz mı? Ertuğrul Özkök ne yaptı? Hiç şık olmayan bir yazı yazdı. Ertuğrul Bey, önerilerinize ve tavsiyelerinize her zaman açığım." ifadelerini kullandı. 

Ertuğrul Özkök (solda) ile Abdülkadir Selvi arasında "ayar verme" tartışması.

Selvi, “Fikri Sağlar’ın Değişimi” başlıklı makalesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği polemik sonrası yaşadıklarını anlattı. “Ertuğrul bey benim yerimde olsa ne cevap verirdi?” diye sormuştu.

Özkök, “Abdulkadir kardeşim, yazdığın yer halktan aldığın yetki belgesi değil, patronun verdiği köşedir...” ifadelerini kullanmıştı. 

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