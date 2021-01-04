"Ayar verilmesinden hoşlanmam"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin gözde işadamlarından Yıldırım Demirören'e ait Hürriyet gazetesinde Abdulkadir Selvi, köşe komşusu Ertuğrul Özkök'e cevap verdi.





"Üstenci bir dille ayar verilmeye kalkışılmasından hoşlanmam, lütfen o çizgiyi aşmayın." diyen Selvi, "Şimdi bu soruyu Ertuğrul Bey’e sormak istiyorum. Yazdığınız bir yazıda siyasi bir çıkarım yapsanız ve yaptığınız bu siyasi çıkarıma MHP ya da AKP, 'Ertuğrul Özkök bu çıkarımı yapmak için yetkiyi kimden alıyor?' diye sorsa, siz ne cevap verirsiniz?" sorusunu yöneltti.





ERTUĞRUL ÖZKÖK'TEN SELVİ'YE: YAZDIĞIN YER PATRONUN VERDİĞİ KÖŞEDİR





Selvi bugün yayımlanan makalesinde, "Peki gazeteci kamu adına sorular sormaz mı? halkın sesi olmaz mı? Gazeteci yetkiyi okurundan almaz mı? Ertuğrul Özkök ne yaptı? Hiç şık olmayan bir yazı yazdı. Ertuğrul Bey, önerilerinize ve tavsiyelerinize her zaman açığım." ifadelerini kullandı.