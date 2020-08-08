Ayasofya açıldığı gün 3 bin kişi...

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sarp Üner, Ayasofya’nın ibadete açıldığı gün önlemlerin göz ardı edildiğine dikkat çekti.



Son günlerde artan vak'a sayılarının asker uğurlaması, Kurban Bayramı, vatandaşların tatilde önlemlere dikkat etmemesinden kaynaklandığını belirten Üner, 1 Haziran’la birlikte atılan normalleşme adımlarının salgınla mücadeleye zarar verdiğini söyledi.





AYASOFYA'DA 2-3 BİN KİŞİYE VİRÜS BULAŞTI







Üner, “Önlemler alınmadığı için virüs yayıldı. Bu hastalıktan aşı ve ilaçla korunabiliriz, ancak henüz bu yok. Bunlar olmadığı için fiziksel mesafe ile korunabiliriz." dedi.





Doç. Dr. Sarp Üner gerçekte vak'a sayılarının daha fazla olduğunu söyledi.





Ayasofya’nın ibadete açıldığı gün 350 bin kişinin namaz kıldığını belirten Üner, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin göz ardı edildiğini vurgulayarak, “O gün orada belirtisi olmayan 1.000 civarında hasta vardı. Bu hastaların bulaştırma kat sayısını da düşünürsek 2-3 bin kişiye hastalığı bulaştırdı. O bir araya gelmenin İstanbul’daki vak'a sayılarını arttıracak.” ifadelerini kullandı.





“BAKANLIK MESAJ SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRMELİ”





Sağlık Bakanlığı'’nın koronavirüse karşı verdiği mesajların sağlık okur-yazarlığı olmadığı için yerine ulaşmadığını ifade eden Üner, “Salgının başından beri verilen mesajlar yerine ulaşmıyorsa demek ki farklı yöntemler yapılması gerekiyor. Bizim topluma yönelik mesajlar verilmesi gerek.” dedi.





Üner önümüzdeki eylül ayında Koronavirüs vak'alarının artacağı uyarısında bulunarak, şunları söyledi: “İnsanlar tatilden dönecek, okullar açılacak, insanlar kapalı ortamda bulunacak ve grip mevsimi geliyor. Grip ile Koronavirüs'ü birbirinden ayıracak sistemin kurulması lazım. Bizi bugünlerden daha zor günlerin beklediği kesin.”





Fatih Sultan Mehmed'in 1453 yılında İstanbul'un fethinin sembolü olarak kiliseden camiye çevirdiği Ayasofya 1934 yılında dönemin cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ile müzeye dönüştürülmüştü. Ayasofya, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 24 Temmuz 2020 Cuma günü yeniden ibadete açıldı.





Türkiye’de test sayılarının yetersiz olduğunun altını çizen Üner, “Bunların ne kadarı hastalara ne kadarı yurt dışına gidenlere, ne kadarı tarama amaçlı ne kadarı futbol vb. maksatlı yapıldı? Test sayısının arttırılması ve temaslılara da mutlaka test yapılması gerekiyor ki ancak hastalık böyle kontrol altına alınabilir.” diye konuştu.





VAK'A SAYILARI NİYE İL İL, İLÇE İLÇE AÇIKLANMIYOR?







Türkiye’de birinci dalganın sönümlenmediğini kaydeden Üner, Haziran’dan bugüne vaka sayılarının binlerde seyrettiğini belirterek, Bakanlık ile il yöneticilerinin vaka sayılarının arasındaki farkları değerlendirdi:





“Vaka sayılarında en doğru bilgiyi vermesi gereken Sağlık Bakanlığı ve il yöneticileri farklı sayısı veriyor. Bakanlığın verileri il il, ilçe ilçe paylaşmalı. İl yöneticileri doğru bilgiyi paylaşamıyorlarsa orada bulunmamalı. Söyledikleri doğruysa Bakanlık kendi verilerini düzeltmeli.”