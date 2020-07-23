Samanyolu Haber /Gündem / Ayasofya’da VIP namaz tartışması: “Hani davetiye yoktu” /23 Temmuz 2020 11:03

Ayasofya’da VIP namaz tartışması: “Hani davetiye yoktu”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın siyasetçiler, milletvekilleri, bürokratlar, yabancı devlet ve din adamlarının da aralarında bulunduğu 500 kişiye davetiye gönderdiği ortaya çıktı.

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Danıştay 10. Dairesinin 1934 tarihli, Bakanlar Kurulu Kararını bozmasıyla ibadete açılan Ayasofya’da 24 Temmuz günü kılınacak ilk namaza kimlerin katılacağı tartışma konusu olmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de “İlk namaza katılacak mısınız?” sorusuna “Davet edilirsem katılırım” demişti. Bu konuda canlı yayında açıklama yapan Saray’ın Sözcüsü İbrahim Kalın, yer sıkıntısı gerçeğine dikkat çekse de davetiye yok demişti. Ali Erbaş da davet için ezanı adres göstermişti.

500 İSME DAVETİYE
Ayasofya’da yarın kılınacak cuma namazı için 500 isme davetiye gönderildiği ortaya çıktı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisinde kılınacak cuma namazı için siyasetçiler, milletvekilleri, bürokratlar, yabancı devlet ve din adamlarının da aralarında bulunduğu 500 kişiye, üzerinde Tevbe Suresinde geçen bir ayet ve Ayasofya’nın resminin bulunduğu davetiye gönderdi.



İNCE’DEN DAVETİYEYE TEPKİ
“Davet gelirse 24 Temmuz’da Ayasofya’ya namaza giderim” diyen CHP’li Muharrem İnce’ye de davetiye gitti. Erbaş’ın davetiye göndermesinin ardından İnce, ‘’Hani davet yoktu” diye sordu.
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