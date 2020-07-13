Samanyolu Haber /Ekonomi / Ayasofya için de tazminat ödenecek /13 Temmuz 2020 11:36

Ayasofya için de tazminat ödenecek

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti Ayasofya Müzesi'nin 24 Temmuz'dan itibaren yenide cami olarak hizmet vereceğini ilan etmişti.Ancak müzesi ihalesini kazanan İsviçreli şirketin mukaveleye göre 7 yıl daha işletme hakkının olduğu ve bu süre için Türkiye'den tazminat talep edeceği belirtiliyor.

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Müze olduğu dönemde Ayasofya’nın işletme ihalesini kazanan İsviçreli şirketi SICPA’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzaladığı mukavele gereği 7 yıl daha süresinin bulunduğu ortaya çıktı.

Ayasofya’ya yabancı turistlerin giriş ücreti önceki aylarda yapılan zamla 100 TL’ye çıktı. Müzenin yıllık cirosunun bu zam sonrasında 400 milyon TL’ye ulaşacağı tahmin ediliyordu. 

MÜZELERİN İHALESİNİ KAZANDI

2018 yılında Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki 54 müze ve ören yerinin 9 yıl boyunca işletmesi için yapılan ihaleyi 3,9 milyar dolarlık teklifle İsviçreli SICPA şirketi kazanmıştı. 
SICPA Türkiye CEO’su Aykut Ferah: “Türkiye’ye inanıyoruz, 5 Milyar TL’lik yatırım kapasiteli yerli ve milli projeler için AR-GE Merkezi kuruyoruz.”

SICPA Türkiye'de genel müdürlük görevini Aykut Ferah ifa ediyor. Daha önce enerji içeceği Redbull'da üst düzey görevler üstlenen Ferah, Çaykur Rizespor'da basın sözcüsü olarak da çalıştı.

ZAPSU'NUN ÇALIŞANI SATIN ALACAKTI

Erdoğan’ın eski danışmanı, işadamı Cüneyd Zapsu’nun şirketlerinde yöneticilik yapan Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu, SICPA’nın Türkiye’de kurduğu "SICPA Turkey" isimli şirketi satın almak için Rekabet Kurumu’na müracaat etmişti.

Ekonomist Cem Başlevent, Twitter’da yaptığı değerlendirmede, devletin sözleşme süresinden önce kapanan Atatürk Havalimanı gibi Ayasofya'da da tazminat ödeyeceği yorumunda bulundu. 

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü havalimanını erken kapattığı için 1 Ocak 2021'e kadar mukavelesi bulunan Fransız TAV'a 2,8 milyar TL tazminat ödemişti. 

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