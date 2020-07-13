Ayasofya için de tazminat ödenecek

Müze olduğu dönemde Ayasofya’nın işletme ihalesini kazanan İsviçreli şirketi SICPA’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzaladığı mukavele gereği 7 yıl daha süresinin bulunduğu ortaya çıktı.







Ayasofya’ya yabancı turistlerin giriş ücreti önceki aylarda yapılan zamla 100 TL’ye çıktı. Müzenin yıllık cirosunun bu zam sonrasında 400 milyon TL’ye ulaşacağı tahmin ediliyordu.





MÜZELERİN İHALESİNİ KAZANDI





2018 yılında Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki 54 müze ve ören yerinin 9 yıl boyunca işletmesi için yapılan ihaleyi 3,9 milyar dolarlık teklifle İsviçreli SICPA şirketi kazanmıştı.





SICPA Türkiye'de genel müdürlük görevini Aykut Ferah ifa ediyor. Daha önce enerji içeceği Redbull'da üst düzey görevler üstlenen Ferah, Çaykur Rizespor'da basın sözcüsü olarak da çalıştı.





ZAPSU'NUN ÇALIŞANI SATIN ALACAKTI





Erdoğan’ın eski danışmanı, işadamı Cüneyd Zapsu’nun şirketlerinde yöneticilik yapan Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu, SICPA’nın Türkiye’de kurduğu "SICPA Turkey" isimli şirketi satın almak için Rekabet Kurumu’na müracaat etmişti.





Ekonomist Cem Başlevent, Twitter’da yaptığı değerlendirmede, devletin sözleşme süresinden önce kapanan Atatürk Havalimanı gibi Ayasofya'da da tazminat ödeyeceği yorumunda bulundu.





Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü havalimanını erken kapattığı için 1 Ocak 2021'e kadar mukavelesi bulunan Fransız TAV'a 2,8 milyar TL tazminat ödemişti.



