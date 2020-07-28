Samanyolu Haber /Dünya / Ayasofya kararı sonrası Yunanistan'da Türk mallarına boykot çağrısı /28 Temmuz 2020 00:05

Ayasofya kararı sonrası Yunanistan'da Türk mallarına boykot çağrısı

Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılışının yapılması sonrasında Yunanistan'da Türk mallarına karşı boykot çağrısı yapıldığı ifade ediliyor.

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Ayasofya’nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak hizmet vermeye başlamasına en büyük tepkilerden birini veren Yunanistan’da, Türk mallarına boykot çağrısı yapıldı.

Yunanistan, Türkiye’ye yaptırım uygulanması için başlattığı diplomatik alanda başlattığı girişimi yoğunlaştırırken Yunan firmaları, Türk mallarına yönelik boykot kampanyası başlattı.

Yunanistan Ulusal Ticaret Konfederasyon Merkezi Başkanı Vassilis Korkidis, Atina hükümetinin diplomatik açıdan Ankara’ya yaptırım uygulamasına destek verirken, ivedi bir şekilde Türk mallarının boykot edilerek yaptırım boyutunun daha da ileri taşınması gerektiğini söyledi.

Yunan tüketicilerin de boykot kampanyasına katılması gerektiği görüşünde olan Korkidis, ithal ürünlerin üzerindeki barkodlarda 868 ve 869 numaralarını taşıyan Türk mallarının bir an önce boykot edilmesi gerektiğini söylüyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ 2.7 MİLYAR EURO

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ticari ilişkiler, iki ülke arasında uzun yıllardır devam eden gerginliklere rağmen son dönemde büyük ölçüde arttı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ithalat- ihracat oranına bakıldığında Atina hükümetinin daha karlı olduğu söylenebilir. Yunanistan son yıllarda Türkiye’ye senelik 1.6 milyar euroluk mal satarken, Türkiye’den 1.2 milyar euroluk mal alıyor.
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