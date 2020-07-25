Samanyolu Haber /Gündem / "Ayasofya kararında AKP'yi Perinçek ve Bahçeli yönlendirdi" /25 Temmuz 2020 11:24

"Ayasofya kararında AKP'yi Perinçek ve Bahçeli yönlendirdi"

Abdullah Gül'e yakın yazar Fehmi Koru, "Ayasofya ve sosyal medya düzenlemesinde olduğu gibi Bahçeli ve Perinçek AK Parti'yi yönlendiriyor" diyerek AKP'nin toplumu İslamlaştırmadığını, Ayasofya'nın açılmasının bu durumu değiştirmeyeceğini söyledi.

SHABER3.COM

Karar TV'ye konuşan Fehmi Koru, Ayasofya’nın ibadete açılmasını yorumladı. “Bizler ‘zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın’ diyen bir kuşağız” diyen Koru, “Devlet ve millet arasındaki sorunların çözümü için yeni adımlar beklemiyorum. Çünkü Ayasofya ve sosyal medya düzenlemesinde olduğu gibi Bahçeli ve Perinçek AK Parti’yi yönlendiriyor.” ifadelerini kullandı.

AKP’nin 2010’dan itibaren devletin yerine kendini koyan bir strateji ile hareket ettiğini belirten Koru, “Artık devlet biziz, diyor. Toplumu İslamlaştıramadı. Ayasofya’nın açılması da bu durumu değiştirmez” tespitlerinde bulundu.

Fehmi Koru’nun açıklamalarından öne çıkan başlıklardan bazıları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ertelediği siyasi kararlar için adım atıyor. Sanki bir listesi var ve o listeden ilerliyor. Bu ortamda Ayasofya’nın ibadete açılması ilk başta rasyonaliteden uzak bir adım gibi gelmişti…

AK Parti artık ‘devlet benim’ diyor. Bu süreç 2010’da başladı.

İslamileştirilmiş bir Türkiye’den bahsetmek mümkün değil. İHL kitlesinin eğitimde yüzde 20’ye ulaştığı söyleniyor. Buna rağmen İslamcı denecek insan sayısının fazla olduğu kanaatinde değilim.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Ayasofya kararında AKP'yi Perinçek ve Bahçeli yönlendirdi" Sonraki Haber >>

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

Küçük çocuğun

Küçük çocuğun

Buharı tüten siyah çamur nehri

Buharı tüten siyah çamur nehri

2020 Kurban kampanyası

2020 Kurban kampanyası

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:38:50