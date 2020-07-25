"Ayasofya kararında AKP'yi Perinçek ve Bahçeli yönlendirdi"

Karar TV'ye konuşan Fehmi Koru, Ayasofya’nın ibadete açılmasını yorumladı. “Bizler ‘zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın’ diyen bir kuşağız” diyen Koru, “Devlet ve millet arasındaki sorunların çözümü için yeni adımlar beklemiyorum. Çünkü Ayasofya ve sosyal medya düzenlemesinde olduğu gibi Bahçeli ve Perinçek AK Parti’yi yönlendiriyor.” ifadelerini kullandı.





AKP’nin 2010’dan itibaren devletin yerine kendini koyan bir strateji ile hareket ettiğini belirten Koru, “Artık devlet biziz, diyor. Toplumu İslamlaştıramadı. Ayasofya’nın açılması da bu durumu değiştirmez” tespitlerinde bulundu.





Fehmi Koru’nun açıklamalarından öne çıkan başlıklardan bazıları şöyle:





Cumhurbaşkanı Erdoğan, ertelediği siyasi kararlar için adım atıyor. Sanki bir listesi var ve o listeden ilerliyor. Bu ortamda Ayasofya’nın ibadete açılması ilk başta rasyonaliteden uzak bir adım gibi gelmişti…





AK Parti artık ‘devlet benim’ diyor. Bu süreç 2010’da başladı.





İslamileştirilmiş bir Türkiye’den bahsetmek mümkün değil. İHL kitlesinin eğitimde yüzde 20’ye ulaştığı söyleniyor. Buna rağmen İslamcı denecek insan sayısının fazla olduğu kanaatinde değilim.



